حازم إمام: أزمة الأهلي وفايلر؟ إدارات الأندية ترضى بعقود ضعيفة لإرضاء الجماهير

فسر حازم إمام نجم الزمالك السابق الخلاف الحالي بين ريني فايلر المدير الفني للأهلي وإدارة النادي، في ظل أنباء احتمالية رحيل المدرب السويسري قبل انتهاء تعاقده.

وقال حازم عبر إذاعة أون سبورت: "لا أعلم كيف يتم الاتفاق على وضع بند يسمح للمدرب بالرحيل خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر؟".

وأضاف "لم يسبق للأهلي أن وضع مثل هذا البند في التعاقد مع أي مدرب أجنبي".

وتابع "للأسف إدارات الأندية تخشى الجماهير، وترضى بعقود بنودها ضعيفة لإتمام التعاقد مع مدرب أجنبي في أسرع وقت لإرضاء هذه الجماهير، هذا ما حدث مع فايلر".

وواصل "كل المؤشرات تقول أن فايلر لا يريد الاستمرار، بالطبع العائلة عامل مهم، ولكن إذا استجاب كل منا لرغبات أسرته وأولاده، فلن يغادر منزله".

وشدد "لابد أن يتحدث المدرب السويسري مع عائلته وإبلاغهم بأنه ينتظر حدث معهم بعد شهر، سيكون مهما للغاية في مسيرته".

وأتم حازم إمام "فايلر مثل كارتيرون، إذا رحل عن الأهلي، فإنه سيضحي بذلك بالمجد الإفريقي.. فأسعار المدربين الأجانب تقفز أضعاف بفضل نجاحاتهم مع الأهلي والزمالك، لأنهما ناديان كبيران والنجاح معهما لا يتحقق بسهولة".

وأتم تصريحاته "ولكن يعملان وسط ضغوط كبيرة، مما يدفع الأندية الخليجية للاقتناع بقدرات من ينجح مع الأهلي والزمالك".