تقرير: برشلونة على وشك التعاقد مع ظهير أياكس

بعدما اقترب نادي بايرن ميونيخ من التعاقد مع سيرجينيو ديست ظهير أيمن أياكس أمستردام، يبدو أن برشلونة عاد بقوة لحسم صفقة ضم اللاعب.

صحيفة "AD" الهولندية ذكرت قبل أيام أن بايرن ميونيخ تفوق على برشلونة، وبات في المرحلة النهائية من المفاوضات مع أياكس من أجل ضم ديست.

لكن تقرير شبكة راديو كتالونيا يوم الخميس أشار إلى أن برشلونة أصبح على بعد خطوات قليلة من إنهاء الصفقة لصالحه.

وأوضح التقرير أن اللاعب ينتظر أن يتفق الناديان على التفاصيل النهائية للصفقة، لكن هناك الكثير من التفاؤل بإعلان التعاقد معه قريبا جدا.

برشلونة يرغب في استقدام ديست تعويضا لرحيل نيلسون سيميدو إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

التقارير الهولندية أوضحت أن بايرن قطع شوطا كبيرا في ضم ديست، بعد أن رفض أياكس عرضه الأول، قبل أن يتوصلا لاتفاق.

ويعمل بايرن ميونيخ على تحويل جوشوا كيميتش إلى خط الوسط بشكل دائم بعد رحيل تياجو ألكانتارا، مما يترك بنجامين بافارد كظهير أيمن حقيقي وحيد في قائمة الزعيم البافاري.

بطل الثلاثية استعار ألفارو أودريوزولا من ريال مدريد في النصف الثاني من الموسم السابق، إلا أن إعارته انتهت وعاد للنادي الإسباني.

ديست (19 عاما) ظهير أيمن أمريكي مولود في هولندا، لكنه اختار تمثيل الولايات المتحدة.

ويعتبر ديست من ناشئي أياكس أمستردام، وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي، وخاض مع فريق العاصمة الهولندية 37 مباراة، سجّل خلالها هدفين وصنع 6 أهداف.

ويمتلك ديست 3 مباريات دولية مع منتخب الولايات المتحدة، وحصد جائزة أفضل موهبة أمريكية شابة عن عام 2019.