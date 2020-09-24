لوكاكو: لم أتحدث لمدة 4 أيام بعد خسارة الدوري الأوروبي

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 15:32

كتب : FilGoal

دييجو كارلوس - لوكاكو - إنتر - إشبيلية

يأمل روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الاستفادة من الهزيمة أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي معترفا بصعوبة لحظة خسارة اللقب عليه.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

هدف المهاجم البلجيكي العكسي في شباك فريقه تسبب في خسارة فريقه اللقب القاري على الأراضي الألمانية.

وقال لوكاكو لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "كانت لحظة صعبة بالنسبة لي، لم أتحدث لمدة 4 أيام".

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وتابع "وفي يوم استيقظت وأعطيت لنفسي السبب، لا يمكنني أن أخسر لكن اتعلم كيف أفوز".

وتطرق البلجيكي للحديث عن انضمام أرتورو فيدال من برشلونة "انتقال مهم، هو لاعب كبير، لا تفوز كثيرا وسط الكبار إذا لم تكن في مستوى عال".

واختار أصعب مدافع واجهه في الدوري الإيطالي "في إيطاليا الجميع قوي، كاليدو كوليبالي الأقوى، أحب الصراع مع الخصم، حتى أمام راجنار كلافان (كالياري) وماراش كومبولا (روما) ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) أو أليسيو رومانيولي (ميلان)".

وأتم "المدافع الجيد يجعلك مهاجما أفضل، لأنه يجعلك تقدم كل ما لديك".

لوكاكو انضم إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد في صيف 2019 بمبلغ 74 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

المهاجم البلجيكي صاحب الـ27 عاما شارك مع إنتر في 51 مباراة من أصل53 في الموسم الجاري سجل خلالها 34 هدفا في كل المسابقات وصنع 6 آخرين.

روميلو لوكاكو إنتر الدوري الأوروبي
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