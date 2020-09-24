المقاولون لـ في الجول: مستعدون للتنازل عن النحاس للأهلي لن نقف عقبة في طريقه.. فعلناها مع شحاتة

كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب عن الاستعداد للتنازل عن عماد النحاس المدير الفني لقيادة الأهلي.

ولم يتضح موقف ريني فايلر المدير الفني للأهلي بشكل رسمي حتى الآن وسط تكهنات برحيله.

وقال عادل في تصريحاته لـ FilGoal.com: "المؤكد أن الأولوية لمصلحة نادي المقاولون والبحث عن مصلحتنا، لكن النحاس قدم لنا كل شئ".

وكشف "رفض النحاس عرضا بثلاثة أضعاف ما يتقاضاه معنا حبا وانتماءا لنا، نقدر له ذلك بخلاف ما قدمه للنادي وصنع فريقا محترما بأقل الإمكانات وخلق دوافع للاعبين".

وأوضح "لذلك لن نقف عقبة في طريق عماد النحاس الذي يحلم بقيادة الأهلي".

وتابع "النحاس في بعض الأحيان ينفق من جيبه الخاص على أمور تتعلق بتثقيف وتعليم نفسه ليتطور في فنون وعلوم التدريب مع شركات متخصصة".

وأضاف "من المؤكد أن حلم النحاس وطموحه هو تدريب الأهلي، إذا جاءت له الفرصة سيكون من الصعب عليه البقاء معنا، ولن نفرض عليه ذلك بحجة التعاقد".

وأوضح المشرف العام على الكرة بالمقاولون: "فعلناها من قبل مع حسن شحاتة عندما كنا نلعب في الدرجة الثانية وجاء له منتخب مصر، ورغم ظروفنا وافقنا".

وشدد "نحن نادي يحترم كل من عمل معه ونعتقد أن وقوفنا بجوارهم في تحقيق أحلامهم يكون مردوده علينا إيجابي".

وأتم تصريحاته "قادرون دائما على صناعة الكفاءات، انظروا لبضاعتنا في العالم فمحمد صلاح والنني خير مثال".

ويحتل المقاولون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة من 28 مباراة.