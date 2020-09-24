باريخو: هذا ما تغير بعد انضمامي إلى فياريال.. وصلاح مثال على تطور الكرة الإفريقية
الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 14:35
كتب : زكي السعيد
أوضح داني باريخو لاعب فياريال التغيير الذي طرأ عليه بعد انضمامه من فالنسيا خلال السوق الصيفية الجارية، كما أثنى على تطور الكرة الإفريقية مستشهدا بمحمد صلاح نجم ليفربول، وذلك في مؤتمر صحفي افتراضي عبر ZOOM حضره FilGoal.com
داني باريخو
النادي : فياريال
وفي إجابة على سؤال FilGoal.com بشأن التغيير الذي حدث له بعد انتقاله من فالنسيا إلى فياريال، قال باريخو: "أنا لا زلت في نفس الإقليم، وهذا كان مهما جدا لعائلتي، أطفالي يذهبون إلى نفس المدارس ولديهم نفس الأصدقاء، والأمر كان مريحا لزوجتي كذلك".
وواصل "عشت الكثير من السنوات الرائعة في فالنسيا، هذا النادي سيظل في قلبي دوما".
وتابع "لكن عندما تنتقل من نادٍ إلى نادٍ آخر فهناك أمور تتغير بالطبع، أكن احتراما كبيرا لـ فياريال، لقد ساعدوني كثيرا منذ اليوم الأول لقدومي".
وسأله أحد الصحفيين عن أفضل لاعب إفريقي جاوره فقال: "لم ألعب مع الكثير من اللاعبين الأفارقة، جاورت جيوفري كوندوجبيا، والآن ألعب مع صامويل تشوكويزي، لكن في المجمل أنا سعيد جدا لتطور الكرة الإفريقية، لم تعد تعمد على الجانب البدني فقط، بل تطورت فنيا وتكتيكيا جدا، نرى لاعبين أفارقة يتواجدون في أكبر أندية العالم الآن مثل محمد صلاح".
باريخو صاحب الـ31 عاما انضم إلى فياريال مجانا من فالنسيا في شهر أغسطس الماضي، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.
وخاض باريخو مباراتين حتى الىن في الدوري الإسباني بقميص فياريال.