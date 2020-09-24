ليروي ساني: جائعون للفوز بلقب السوبر الأوروبي

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 14:35

كتب : FilGoal

ليروي ساني - لاعب بايرن ميونيخ

يبحث ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ الجديد عن لقبه الأول مع البافاري حين يلعب مباراة السوبر الأوروبي يوم الخميس.

بايرن ميونيخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا يلتقي إشبيلية صاحب لقب الدوري الأوروبي من أجل رفع اللقب الثاني في تاريخ كلاهما في السوبر الأوروبي.

وقال ساني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إشبيلية فريق قوي، إنهم جيدون جدًا في التعامل مع الكرة".

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وأضاف "في السنوات الأخيرة فازوا بالدوري الأوروبي كثيرًا".

وأتم جناح مانشستر سيتي السابق "سنستعد بشكل جيد وكلنا جائعون للفوز باللقب".

وأكد هانز فليك المدير الفني لبايرن أن روبرت ليفاندوفسكي سيكون قادرا على المشاركة في اللقاء بعد إصابة بسيطة لحقت به خلال الأيام الأخيرة.

فيما يغيب كينجسلي كومان صاحب هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب وجوده في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

بايرن ميونيخ فاز باللقب مرة واحدة عام 2013 على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، بينما خسر اللقب 3 مرات أعوام 1975 و1976 و2001.

إشبيلية مثل البافاري فاز باللقب في 2006 بثلاثية دون مقابل أمام برشلونة، لكنه خسر في 2007 أمام ميلان، ثم أمام ريال مدريد بنسختي 2014 و2016 وبرشلونة 2015.

ليروي ساني بايرن ميونيخ إشبيلية السوبر الأوروبي
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