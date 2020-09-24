ستوراري يعود إلى يوفنتوس في منصب جديد

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 14:01

كتب : FilGoal

يوفنتوس

عاد ماركو ستوراري حارس يوفنتوس السابق إلى ناديه ليتولى مهمة تطوير المواهب في البيانكونيري.

وأفاد يوفنتوس في بيان: "نرحب بعودة ماركو ستوراري إلى يوفنتوس، حيث يشغل الآن رسميًا منصب تطوير المواهب".

وأضاف البيان "يعود الآن إلى يوفنتوس بدور جديد ومهمة جديدة وهي تطوير مواهب يوفنتوس الجديدة".

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لعب حارس المرمى السابق مع يوفنتوس لمدة خمسة مواسم، بين 2010 و2015.

وفاز ستوراري بأربعة ألقاب دوري إيطالي وكأس السوبر الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة.

ماركو ستوراري يوفنتوس
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