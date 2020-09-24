ستوراري يعود إلى يوفنتوس في منصب جديد
الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 14:01
كتب : FilGoal
عاد ماركو ستوراري حارس يوفنتوس السابق إلى ناديه ليتولى مهمة تطوير المواهب في البيانكونيري.
وأفاد يوفنتوس في بيان: "نرحب بعودة ماركو ستوراري إلى يوفنتوس، حيث يشغل الآن رسميًا منصب تطوير المواهب".
وأضاف البيان "يعود الآن إلى يوفنتوس بدور جديد ومهمة جديدة وهي تطوير مواهب يوفنتوس الجديدة".
لعب حارس المرمى السابق مع يوفنتوس لمدة خمسة مواسم، بين 2010 و2015.
وفاز ستوراري بأربعة ألقاب دوري إيطالي وكأس السوبر الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة.
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