ستوراري يعود إلى يوفنتوس في منصب جديد

عاد ماركو ستوراري حارس يوفنتوس السابق إلى ناديه ليتولى مهمة تطوير المواهب في البيانكونيري.

وأفاد يوفنتوس في بيان: "نرحب بعودة ماركو ستوراري إلى يوفنتوس، حيث يشغل الآن رسميًا منصب تطوير المواهب".

وأضاف البيان "يعود الآن إلى يوفنتوس بدور جديد ومهمة جديدة وهي تطوير مواهب يوفنتوس الجديدة".

لعب حارس المرمى السابق مع يوفنتوس لمدة خمسة مواسم، بين 2010 و2015.

وفاز ستوراري بأربعة ألقاب دوري إيطالي وكأس السوبر الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة.