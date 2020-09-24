تنس - ميار شريف تواصل التألق في رولان جاروس وتصل لختام الدور التمهيدي

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 13:43

كتب : محمد سمير

ميار شريف - تنس

واصلت ميار شريف تألقها في بطولة رولان جاروس واحدة من البطولات الأربع الكبرى في التنس وتأهلت لختام الدور التمهيدي.

وفازت ميار في نصف نهائي الدور التمهيدي على الأمريكية كاتي مكنالي بمجموعتين دون رد.

وحسمت ميار المجموعة الأولى بنتيجة 6-2 وحولت تأخرها من 4-2 في المجموعة الثانية إلى فوز 6-4.

أخبار متعلقة
تنس - إنجاز مصري تاريخي.. ميار شريف تتخطى ربع نهائي الدور التمهيدي في رولان جاروس تنس – أوساكا تقهر أزارينكا وتفوز بأمريكا المفتوحة للمرة الثانية تنس - لماذا تم إقصاء نوفاك دجوكوفيتش رغم أنه لم يقصد.. وهل يفيد الاعتذار؟ تنس – صفوت يودع أمريكا المفتوحة من الدور الأول

وبذلك تفوقت ميار على اللاعبة الأمريكية التي تسبقها في التصنيف بـ 52 مركزا عالميا.

وفازت ميار على ماريا أوسوريو لاعبة كولومبيا بنتيجة 6-4 و6-0 في ربع نهائي الدور التمهيدي.

واحتفى موقع رولان جاروس بميار شريف كونها أول مصرية تحقق الفوز في أي بطولة من بطولات جراند سلام الكبرى.

وكانت ميار شريف قد ضمنت تأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو كأول مصرية تحقق ذلك الإنجاز.

وتلعب ميار غدا الجمعة أما المتأهلة من الإيطالية جاتو مونتيكون والفرنسية مونيت في ختام الدور التمهيدي.

وتسعى اللاعبة المصرية لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالتواجد في الأدوار الرئيسية لأول مرة.

تنس ميار شريف
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: برشلونة على وشك التعاقد مع ظهير أياكس 24 ثاتيه | أوروبا
لوكاكو: لم أتحدث لمدة 4 أيام بعد خسارة الدوري الأوروبي 12 دقيقة | أوروبا
المقاولون لـ في الجول: مستعدون للتنازل عن النحاس للأهلي لن نقف عقبة في طريقه.. فعلناها مع شحاتة 17 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - ميلان يعلن إصابة إبراهيموفيتش بـ كورونا 29 دقيقة | أوروبا
تعديل موعد قمة ليفربول وأرسنال بسبب موعد غلق الحانات 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - وادي دجلة (0) - (0) سموحة.. تبديل اضطراري لإصابة صلاح محسن 38 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي - نجل زيدان "زميل كهربا السابق" يقترب من الوداد المغربي 51 دقيقة | إفريقيا
باريخو: هذا ما تغير بعد انضمامي إلى فياريال.. وصلاح مثال على تطور الكرة الإفريقية ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك