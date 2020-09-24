تنس - ميار شريف تواصل التألق في رولان جاروس وتصل لختام الدور التمهيدي

واصلت ميار شريف تألقها في بطولة رولان جاروس واحدة من البطولات الأربع الكبرى في التنس وتأهلت لختام الدور التمهيدي.

وفازت ميار في نصف نهائي الدور التمهيدي على الأمريكية كاتي مكنالي بمجموعتين دون رد.

وحسمت ميار المجموعة الأولى بنتيجة 6-2 وحولت تأخرها من 4-2 في المجموعة الثانية إلى فوز 6-4.

وبذلك تفوقت ميار على اللاعبة الأمريكية التي تسبقها في التصنيف بـ 52 مركزا عالميا.

وفازت ميار على ماريا أوسوريو لاعبة كولومبيا بنتيجة 6-4 و6-0 في ربع نهائي الدور التمهيدي.

واحتفى موقع رولان جاروس بميار شريف كونها أول مصرية تحقق الفوز في أي بطولة من بطولات جراند سلام الكبرى.

وكانت ميار شريف قد ضمنت تأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو كأول مصرية تحقق ذلك الإنجاز.

وتلعب ميار غدا الجمعة أما المتأهلة من الإيطالية جاتو مونتيكون والفرنسية مونيت في ختام الدور التمهيدي.

وتسعى اللاعبة المصرية لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالتواجد في الأدوار الرئيسية لأول مرة.