نوير: هدفنا واحد وهو التتويج بكأس السوبر الأوروبي

يعلم مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ أن نجاح فريقه في الفترة الأخيرة يجعل المنافسين يقاتلون أمام البافاري بشكل أقوى.

بايرن ميونيخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا يلتقي إشبيلية صاحب لقب الدوري الأوروبي من أجل رفع اللقب الثاني في تاريخ كلاهما في السوبر الأوروبي.

وقال نوير المتوج بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا: "عندما تحقق مثل هذه النجاحات، يريد الجميع التغلب عليك".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لا نريد أن ندع هذا يحدث، لدينا مسيرة انتصارات رائعة ونريد مواصلة هذه المسيرة".

وتابع نوير "هذا بالضبط ما نراه.. لدينا هدف واحد، وهو الفوز بكأس السوبر الأوروبي".

وأكد هانز فليك المدير الفني لبايرن أن روبرت ليفاندوفسكي سيكون قادرا على المشاركة في اللقاء بعد إصابة بسيطة لحقت به خلال الأيام الأخيرة.

فيما يغيب كينجسلي كومان صاحب هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب وجوده في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

بايرن ميونيخ فاز باللقب مرة واحدة عام 2013 على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، بينما خسر اللقب 3 مرات أعوام 1975 و1976 و2001.

إشبيلية مثل البافاري فاز باللقب في 2006 بثلاثية دون مقابل أمام برشلونة، لكنه خسر في 2007 أمام ميلان، ثم أمام ريال مدريد بنسختي 2014 و2016 وبرشلونة 2015.