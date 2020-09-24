نوير: هدفنا واحد وهو التتويج بكأس السوبر الأوروبي

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 13:29

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ - دوري أبطال أوروبا

يعلم مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ أن نجاح فريقه في الفترة الأخيرة يجعل المنافسين يقاتلون أمام البافاري بشكل أقوى.

بايرن ميونيخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا يلتقي إشبيلية صاحب لقب الدوري الأوروبي من أجل رفع اللقب الثاني في تاريخ كلاهما في السوبر الأوروبي.

وقال نوير المتوج بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا: "عندما تحقق مثل هذه النجاحات، يريد الجميع التغلب عليك".

أخبار متعلقة
جنابري: علينا العودة بكأس السوبر الأوروبي إلى ميونيخ دي ماريا: حاولت إقناع ميسي بالانضمام إلى باريس سان جيرمان بتلك الطريقة كورييري ديلو سبورت: لاتسيو يتحرك لضم دراكسلر تيليجراف: سان جيرمان يستعد للانسحاب من مفاوضات ضم ديلي ألي

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لا نريد أن ندع هذا يحدث، لدينا مسيرة انتصارات رائعة ونريد مواصلة هذه المسيرة".

وتابع نوير "هذا بالضبط ما نراه.. لدينا هدف واحد، وهو الفوز بكأس السوبر الأوروبي".

وأكد هانز فليك المدير الفني لبايرن أن روبرت ليفاندوفسكي سيكون قادرا على المشاركة في اللقاء بعد إصابة بسيطة لحقت به خلال الأيام الأخيرة.

فيما يغيب كينجسلي كومان صاحب هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب وجوده في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

بايرن ميونيخ فاز باللقب مرة واحدة عام 2013 على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، بينما خسر اللقب 3 مرات أعوام 1975 و1976 و2001.

إشبيلية مثل البافاري فاز باللقب في 2006 بثلاثية دون مقابل أمام برشلونة، لكنه خسر في 2007 أمام ميلان، ثم أمام ريال مدريد بنسختي 2014 و2016 وبرشلونة 2015.

مانويل نوير بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يحصل على توقيع أحمد حمدي عبد القادر ودفع المدة المتبقية في عقده 2 دقيقة | الدوري المصري
ستوراري يعود إلى يوفنتوس في منصب جديد 7 دقيقة | أوروبا
مساعدو باتشيكو الأجانب في الزمالك.. وجه مألوف وثنائي جديد 15 دقيقة | تقرير في الجول
تنس - ميار شريف تواصل التألق في رولان جاروس وتصل لختام الدور التمهيدي 25 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سواريز: لم أستوعب اللعب ضد برشلونة بعد.. وميسي شعر بالغرابة لانتقالي لمنافس مباشر 39 دقيقة | أوروبا
نوير: هدفنا واحد وهو التتويج بكأس السوبر الأوروبي 39 دقيقة | أوروبا
رئيس المقاصة لـ في الجول: غير صحيح حسم أمر محمد إبراهيم والأهلي.. لا جديد حول مستقبله ساعة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – نتيجة تحاليل الدم تكشف إصابة 8 لاعبين في الإعلاميين بـ كورونا ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك