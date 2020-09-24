رئيس المقاصة لـ في الجول: غير صحيح حسم أمر محمد إبراهيم والأهلي.. لا جديد حول مستقبله

نفى محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة توقيع محمد إبراهيم مع الأهلي بعد التوصل لاتفاق نهائي مع ناديه.

وانتشرت تقارير مساء أمس الأربعاء عن إتمام الأهلي اتفاقه مع محمد إبراهيم والإعلان الرسمي خلال ساعات.

وقال عبد السلام لـ FilGoal.com: "هذا الكلام غير صحيح ولا أساس له من الصحة".

وكشف " لم نتلق حتى الآن عرض رسمي من النادي الأهلي، ولم يحدث اجتماعات كما يقال".

وأوضح عبد السلام "لم يحدث حتى لقاءات تفاوضية قد ينتج عنها تقريب وجهات النظر للوصول لاتفاق فعلي".

وأتم تصريحاته "حتى الآن لا يوجد جديد بشأن مستقبل محمد إبراهيم أو مصيره".

وارتبط اسم محمد إبراهيم خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى الأهلي ومنافسة من بيراميدز ونادي آخر سعودي.