في الدرجة الثانية – نتيجة تحاليل الدم تكشف إصابة 8 لاعبين في الإعلاميين بـ كورونا

كشفت نتيجة تحليل الدم "رابيد تيست" للاعبي نادي الإعلاميين إصابة 8 لاعبين بـ فيروس كورونا.

ويستعد الإعلاميين للقاء الألومنيوم ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدرجة الثانية، يوم السبت المقبل.

وصرّح خالد فتوح نائب رئيس الإعلاميين لـ FilGoal.com قائلا: "أجرى اليوم الفريق تحاليل رابيد تيست وكشفت النتيجة إيجابية 8 لاعبين من بينهم 6 أساسيين و2 بدلاء".

وتابع "سيخضع اللاعبون لمسحة طبية اليوم للتأكد من إصابتهم بـ فيروس كورونا وستظهر النتيجة صباح الغد وربما يغيبوا عن المباراة".

وأضاف "تم تصعيد عدد من الناشئين تمهيدا لمشاركتهم في المواجهة".

وأتم "الإصابات أربكت حسابات الجهاز الفني بقيادة أحمد صالح بعد استبعاد اللاعبين وربما يغيبون عن تدريبات الغد إذا تأخرت النتيجة".

وينافس الألومنيوم على الصعود للدوري المصري إذ يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة، في المقابل يحتل الإعلاميين المركز التاسع برصيد 19 نقطة.