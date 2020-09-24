في الدرجة الثانية – نتيجة تحاليل الدم تكشف إصابة 8 لاعبين في الإعلاميين بـ كورونا

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 13:07

كتب : رضا السنباطي

مسحة كورونا - الدرجة الثانية

كشفت نتيجة تحليل الدم "رابيد تيست" للاعبي نادي الإعلاميين إصابة 8 لاعبين بـ فيروس كورونا.

ويستعد الإعلاميين للقاء الألومنيوم ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدرجة الثانية، يوم السبت المقبل.

وصرّح خالد فتوح نائب رئيس الإعلاميين لـ FilGoal.com قائلا: "أجرى اليوم الفريق تحاليل رابيد تيست وكشفت النتيجة إيجابية 8 لاعبين من بينهم 6 أساسيين و2 بدلاء".

أخبار متعلقة
في الدرجة الثانية - سيراميكا يحافظ على صدارة القاهرة.. وكراسي موسيقية في بحري في الدرجة الثانية – فوز البنك الأهلي وتعثر الألومنيوم الدرجة الثانية - 4 انتصارات في الجولة الـ 18 لمجموعة الصعيد في الدرجة الثانية - 4 عينات إيجابية في تليفونات بني سويف

وتابع "سيخضع اللاعبون لمسحة طبية اليوم للتأكد من إصابتهم بـ فيروس كورونا وستظهر النتيجة صباح الغد وربما يغيبوا عن المباراة".

وأضاف "تم تصعيد عدد من الناشئين تمهيدا لمشاركتهم في المواجهة".

وأتم "الإصابات أربكت حسابات الجهاز الفني بقيادة أحمد صالح بعد استبعاد اللاعبين وربما يغيبون عن تدريبات الغد إذا تأخرت النتيجة".

وينافس الألومنيوم على الصعود للدوري المصري إذ يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة، في المقابل يحتل الإعلاميين المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

الإعلاميين في الدرجة الثانية الألومنيوم
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: برشلونة على وشك التعاقد مع ظهير أياكس 9 دقيقة | أوروبا
لوكاكو: لم أتحدث لمدة 4 أيام بعد خسارة الدوري الأوروبي 21 دقيقة | أوروبا
المقاولون لـ في الجول: مستعدون للتنازل عن النحاس للأهلي لن نقف عقبة في طريقه.. فعلناها مع شحاتة 26 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - ميلان يعلن إصابة إبراهيموفيتش بـ كورونا 38 دقيقة | أوروبا
تعديل موعد قمة ليفربول وأرسنال بسبب موعد غلق الحانات 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة في الدوري - وادي دجلة (0) - (0) سموحة.. نهاية الشوط الأول 47 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي - نجل زيدان "زميل كهربا السابق" يقترب من الوداد المغربي ساعة | إفريقيا
باريخو: هذا ما تغير بعد انضمامي إلى فياريال.. وصلاح مثال على تطور الكرة الإفريقية ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك