مران الأهلي - تدريبات منفردة لـ الشناوي.. وفايلر يركز على تدريبات الكرة

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 13:02

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

مران الأهلي

خاض لاعبو الأهلي مرانهم صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فريق طنطا ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري.

وكان الأهلي قد تغلب على نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد ليحلق بعيدا بصدارة المسابقة.

وأجرى لاعبو الفريق الأساسيين مرانا استشفائيا تحت قيادة توماس بينيكيل مخطط الأحمال للتخلص من الإجهاد العضلي.

أخبار متعلقة
منافس الأهلي - تقارير مغربية: الكعبي انضم لـ الوداد وجاهز لنصف نهائي دوري الأبطال خبر في الجول - موقف الأهلي وفايلر وجهازه المعاون قبل اجتماع الحسم فايلر: من حقي رؤية أسرتي.. شائعات كثيرة حولي ولا أريد الحديث عن عقدي مع الأهلي في الإعلام الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في نادي مصر بتألق معتاد للشناوي

وخاض محمد الشناوي جلسة "جيم" ثم قام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية.

بينما خاض الثنائي مصطفى شوبير وحمزة علاء حارسا الأهلي تدريبات قوية اشتملت على التصويب والكرات العرضية وبعض الفقرات المتنوعة.

وركز ريني فايلر المدير الفني للفريق على تدريبات الكرة، وأجرى تقسيمة قوية في وسط الملعب لتجهيز جميع اللاعبين.

وعقد فايلر جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لتنسيق الأمور قبل المباريات الرسمية كما هي العادة.

وأجرى لاعبو الفريق اختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا قبل مواجهة طنطا.

الأهلي مران الأهلي فايلر
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: برشلونة على وشك التعاقد مع ظهير أياكس 22 ثاتيه | أوروبا
لوكاكو: لم أتحدث لمدة 4 أيام بعد خسارة الدوري الأوروبي 12 دقيقة | أوروبا
المقاولون لـ في الجول: مستعدون للتنازل عن النحاس للأهلي لن نقف عقبة في طريقه.. فعلناها مع شحاتة 17 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - ميلان يعلن إصابة إبراهيموفيتش بـ كورونا 29 دقيقة | أوروبا
تعديل موعد قمة ليفربول وأرسنال بسبب موعد غلق الحانات 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - وادي دجلة (0) - (0) سموحة.. تبديل اضطراري لإصابة صلاح محسن 38 دقيقة | الدوري المصري
منافس الأهلي - نجل زيدان "زميل كهربا السابق" يقترب من الوداد المغربي 51 دقيقة | إفريقيا
باريخو: هذا ما تغير بعد انضمامي إلى فياريال.. وصلاح مثال على تطور الكرة الإفريقية ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك