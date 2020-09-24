مران الأهلي - تدريبات منفردة لـ الشناوي.. وفايلر يركز على تدريبات الكرة

خاض لاعبو الأهلي مرانهم صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فريق طنطا ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري.

وكان الأهلي قد تغلب على نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد ليحلق بعيدا بصدارة المسابقة.

وأجرى لاعبو الفريق الأساسيين مرانا استشفائيا تحت قيادة توماس بينيكيل مخطط الأحمال للتخلص من الإجهاد العضلي.

وخاض محمد الشناوي جلسة "جيم" ثم قام بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية.

بينما خاض الثنائي مصطفى شوبير وحمزة علاء حارسا الأهلي تدريبات قوية اشتملت على التصويب والكرات العرضية وبعض الفقرات المتنوعة.

وركز ريني فايلر المدير الفني للفريق على تدريبات الكرة، وأجرى تقسيمة قوية في وسط الملعب لتجهيز جميع اللاعبين.

وعقد فايلر جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لتنسيق الأمور قبل المباريات الرسمية كما هي العادة.

وأجرى لاعبو الفريق اختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا قبل مواجهة طنطا.