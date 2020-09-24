جنابري: علينا العودة بكأس السوبر الأوروبي إلى ميونيخ

يستهدف سيرج جنابري لاعب بايرن ميونيخ العودة بكأس السوبر الأوروبي إلى ألمانيا بعدما حقق الفريق ثلاثية تاريخية في الموسم المنصرم.

بايرن ميونيخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا يلتقي إشبيلية صاحب لقب الدوري الأوروبي من أجل رفع اللقب الثاني في تاريخ كلاهما في السوبر الأوروبي.

وقال سيرج جنابري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بالطبع إشبيلية فريق قوي، لقد فاز بالدوري الأوروبي. يقدم كرة قدم جيدة".

وأضاف "علينا تقديم أفضل أداء لدينا من أجل الفوز بكأس أخرى لم أتوج بها بعد".

وأتم "لا يهم ما تسميه بعد الثلاثية، الشيء المهم هو أن نعود باللقب إلى ميونيخ".

وأكد هانز فليك المدير الفني لبايرن أن روبرت ليفاندوفسكي سيكون قادرا على المشاركة في اللقاء بعد إصابة بسيطة لحقت به خلال الأيام الأخيرة.

فيما يغيب كينجسلي كومان صاحب هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب وجوده في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

بايرن ميونيخ فاز باللقب مرة واحدة عام 2013 على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، بينما خسر اللقب 3 مرات أعوام 1975 و1976 و2001.

إشبيلية مثل البافاري فاز باللقب في 2006 بثلاثية دون مقابل أمام برشلونة، لكنه خسر في 2007 أمام ميلان، ثم أمام ريال مدريد بنسختي 2014 و2016 وبرشلونة 2015.