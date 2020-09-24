دي ماريا: حاولت إقناع ميسي بالانضمام إلى باريس سان جيرمان بتلك الطريقة

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 12:46

كتب : FilGoal

دي ماريا يحتفل بهدفه في مرمى فرنسا

حاول أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان إقناع ليونيل ميسي بالقدوم إلى الفريق بعد إعلان نيته الرحيل عن برشلونة.

وقال دي ماريا لإذاعة كونتينتال الأرجنتينية: "كنت متحمسا بالفعل لتلك الفكرة".

وتابع "أرسلت لميسي صورة لتعليقات الكثير من الناس على كيف يمكن أن يلعب باريس سان جيرمان إذا انضم للفريق".

أخبار متعلقة
سكاي ألمانيا: سامي خضيرة على رادار باريس سان جيرمان تيليجراف: باريس سان جيرمان بدأ مباحثات لضم ديلي ألي من توتنام باريس سان جيرمان يعلن إصابة بيرنات بالرباط الصليبي تايمز: مبابي أخبر باريس بنيته الرحيل الصيف المقبل

وكشف "ميسي اكتفى بالابتسام دون الرد بقول أي شئ، كان وقتا عصبيا عليه".

واستقر ميسي على استكمال تعاقده لنهاية الموسم مع برشلونة حتى لا يتسبب في اللجوء إلى المحاكم ضد ناديه.

وأوضح دي ماريا "ميسي اتخذ القرار الصائب في قلبه، هو يحترم النادي ولا يريد الإيذاء له، ويستحق أن يرفع الجميع له قبعته على ذلك".

وشدد "برشلونة أعطى ميسي كل شئ، وأيضا ميسي أعطى كل شئ لهذا النادي.

وأعرب ميسي رغبته في الرحيل عن برشلونة بعد موسم صفري اختتم بهزيمة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وقال دي ماريا "أعتقد أن مبابي هو الأفضل بعد ميسي، لديه إمكانات خاصة لا نراها في لاعبين آخرين".

وكشف "أعتقد أن مبابي سيكون ميسي الجديد بسبب جودته وسرعة الحركة والقدرة على التخلص من المنافس".

وعن مقارنة ميسي ورونالدو قال: "اللاعب البرتغالي وحش في التدريبات، يعمل من التدريب إلى الملعب ويمارس كل شئ من اللياقة البدنية والسرعة وضربات الرأس، هذا الفارق بينه وبين ميسي الشخص الطبيعي تماما".

وأتم تصريحاته "لا توجد كراهية بين الثنائي، كلاهما يلعبان لأندية ضد بعضهما البعض، هو أمر رائع أن يتنافسوا على الكرة الذهبية ودوري الأبطال".

باريس سان جيرمان ميسي دي ماريا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ستوراري يعود إلى يوفنتوس في منصب جديد 5 دقيقة | أوروبا
مساعدو باتشيكو الأجانب في الزمالك.. وجه مألوف وثنائي جديد 13 دقيقة | تقرير في الجول
تنس - ميار شريف تواصل التألق في رولان جاروس وتصل لختام الدور التمهيدي 23 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سواريز: لم أستوعب اللعب ضد برشلونة بعد.. وميسي شعر بالغرابة لانتقالي لمنافس مباشر 37 دقيقة | أوروبا
نوير: هدفنا واحد وهو التتويج بكأس السوبر الأوروبي 37 دقيقة | أوروبا
رئيس المقاصة لـ في الجول: غير صحيح حسم أمر محمد إبراهيم والأهلي.. لا جديد حول مستقبله 58 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – نتيجة تحاليل الدم تكشف إصابة 8 لاعبين في الإعلاميين بـ كورونا ساعة | مصر
مران الأهلي - تدريبات منفردة لـ الشناوي.. وفايلر يركز على تدريبات الكرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك