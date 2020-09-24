دي ماريا: حاولت إقناع ميسي بالانضمام إلى باريس سان جيرمان بتلك الطريقة

حاول أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان إقناع ليونيل ميسي بالقدوم إلى الفريق بعد إعلان نيته الرحيل عن برشلونة.

وقال دي ماريا لإذاعة كونتينتال الأرجنتينية: "كنت متحمسا بالفعل لتلك الفكرة".

وتابع "أرسلت لميسي صورة لتعليقات الكثير من الناس على كيف يمكن أن يلعب باريس سان جيرمان إذا انضم للفريق".

وكشف "ميسي اكتفى بالابتسام دون الرد بقول أي شئ، كان وقتا عصبيا عليه".

واستقر ميسي على استكمال تعاقده لنهاية الموسم مع برشلونة حتى لا يتسبب في اللجوء إلى المحاكم ضد ناديه.

وأوضح دي ماريا "ميسي اتخذ القرار الصائب في قلبه، هو يحترم النادي ولا يريد الإيذاء له، ويستحق أن يرفع الجميع له قبعته على ذلك".

وشدد "برشلونة أعطى ميسي كل شئ، وأيضا ميسي أعطى كل شئ لهذا النادي.

وأعرب ميسي رغبته في الرحيل عن برشلونة بعد موسم صفري اختتم بهزيمة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وقال دي ماريا "أعتقد أن مبابي هو الأفضل بعد ميسي، لديه إمكانات خاصة لا نراها في لاعبين آخرين".

وكشف "أعتقد أن مبابي سيكون ميسي الجديد بسبب جودته وسرعة الحركة والقدرة على التخلص من المنافس".

وعن مقارنة ميسي ورونالدو قال: "اللاعب البرتغالي وحش في التدريبات، يعمل من التدريب إلى الملعب ويمارس كل شئ من اللياقة البدنية والسرعة وضربات الرأس، هذا الفارق بينه وبين ميسي الشخص الطبيعي تماما".

وأتم تصريحاته "لا توجد كراهية بين الثنائي، كلاهما يلعبان لأندية ضد بعضهما البعض، هو أمر رائع أن يتنافسوا على الكرة الذهبية ودوري الأبطال".