رسميا – سبيزيا يواصل التسوق ويدعم صفوفه من ميلانو

أعلن نادي سبيزيا الصاعد حديثا للدوري الإيطالي ضمه الفرنسي لوسيان أجومي من صفوف إنتر.

ويواصل النادي الجديد في الدوري الإيطالي التسوق من مدينة ميلانو بعدما ضم الإيطالي الشاب توماسو بوبيجا من ميلان لدعم خط الوسط.

اللاعب البالغ 18 عاما تألق مع سوشو في الدرجة الثانية الفرنسية مسجلا 15 هدفا وانضم لكتيبة أنطونيو كونتي الموسم المنصرم.

وظهر لأول مرة بقميص إنتر أمام فيورنتينا في الدوري، وسيرتدي القميص رقم 10 مع فريقه الجديد.

وكان سيبزيا قد ضم لورينزو كولومبيني من فريق الشباب لإنتر لشغل مركز الظهير الأيسر.

وضم الفريق لصفوفه حتى الآن 14 لاعبا لتدعيم الفريق، ويعد الألباني أدريان إزمايلي الأغلى بانتقال تم مقابل 2.5 مليون يورو، يليه الحارس الهولندي يورين زوت حارس إيندهوفن المنضم مقابل 1.5 مليون يورو.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراته الأولى في الدوري الإيطالي أمام ساسولو يوم الأحد المقبل 27 سبتمبر بعدما تأجلت مواجهة الجولة الأولى أمام أودينيزي.