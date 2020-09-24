فليك للاعبيه: 99% من مجهودكم لا يكفي لإسقاط إشبيلية والتتويج بالسوبر

يعتقد هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أن فريقه عليه بذل 100% من مجهوده لإسقاط منافسه إشبيلية والتتويج بكأس السوبر الأوروبي يوم الخميس.

بايرن ميونيخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا يلتقي إشبيلية صاحب لقب الدوري الأوروبي من أجل رفع اللقب الثاني في تاريخ كلاهما في السوبر الأوروبي.

وقال فليك في تصريحات أبزرها موقع ناديه: "لدينا هدف واحد، هو الفوز بكأس السوبر الأوروبي".

وأضاف "سيكون الأمر صعبًا، لكننا نعلم أنه يمكننا الفوز. إشبيلية لديه فريق رائع ومدرب جيد للغاية رفعهم إلى مستوى جيد فنيًا وخططيًا".

وشدد "نريد أن نكون على أتم استعداد على أرض الملعب ونظهر قوتنا وكل ما نملكه من قدرات من أجل الفوز".

وأوضح في رسالة للاعبيه "99% لن تكون كافية لتحقيق الفوز على إشبيلية".

وأكد فليك أن روبرت ليفاندوفسكي سيكون قادرًا على المشاركة في اللقاء بعد إصابة بسيطة لحقت به خلال الأيام الأخيرة.

فيما يغيب كينجسلي كومان صاحب هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب وجوده في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

بايرن ميونيخ فاز باللقب مرة واحدة عام 2013 على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، بينما خسر اللقب 3 مرات أعوام 1975 و1976 و2001.

إشبيلية مثل البافاري فاز باللقب في 2006 بثلاثية دون مقابل أمام برشلونة، لكنه خسر في 2007 أمام ميلان، ثم أمام ريال مدريد بنسختي 2014 و2016 وبرشلونة 2015.