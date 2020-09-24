رومانو: فريق بيرلسكوني في الدرجة الثانية يقترب من ضم بواتينج

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 11:31

كتب : FilGoal

كيفين برينس بواتينج

اقترب نادي مونزا الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي من ضم كيفن برينس بواتينج مهاجم فيورنتينا. وذلك وفقا لتقرير نشرته فابريزيو رومانو صحفي "سكاي إيطاليا".

رومانو قال إن النادي المملوك لسيلفيو بيرلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق يرغب في التأهل للدوري الإيطالي.

بواتينج صاحب الـ33 عاما انضم إلى برشلونة في يناير 2019 وحتى يونيو من نفس العام على سبيل الإعارة من ساسولو، قبل أن يرحل إلى فيورنتينا.

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صاحب الـ33 عاما لعب خلال الموسم الماضي في 26 مباراة بكل المسابقات ما بين فيورنتينا، وفترة إعارة من يناير وحتى نهاية الموسم إلى بشكتاش. وسجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

بواتينج لعب بقميص برشلونة في 4 مباريات فقط خلال فترة إعارته القصيرة هناك بمجموع 303 دقيقة مشاركة.

مونزا الصاعد حديثا للدرجة الثانية يخوض أولى مواجهاته في الدوري للموسم الجديد أمام سبال يوم الجمعة.

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