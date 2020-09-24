رسميا - الصفقة الثامنة.. ميندي يحرس عرين تشيلسي

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 11:14

كتب : FilGoal

ميندي - تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي لمدة 5 مواسم قادما من ستاد رين الفرنسي.

وأوضحت تقارير أن الصفقة ستكلف خزينة النادي اللندني 25 مليون جنيه إسترليني، إذ لم يعلن النادي اللندني عن قيمة الصفقة.

وسيتنافس السنغالي البالغ 28 عاما مع الإسباني كيبا أريزابالاجا والأرجنتيني ويلي كابايرو.

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وقال ميندي عقب التوقيع لموقع البلوز الرسمي: "أنا متحمس جدا للانضمام إلى تشيلسي. إنه حلم بالنسبة لي أن أكون جزءا من هذا الفريق المثير وأن أعمل مع فرانك لامبارد وجميع طاقمه التدريبي".

وأتم "أتطلع إلى مقابلة زملائي في الفريق ولا أطيق الانتظار للبدء".

شباك تشيلسي اهتزت 54 مرة الموسم الماضي، أكثر من أي فريق في أول 10 مراكز في الدوري الإنجليزي، وهو ما جعل خطة البلوز واضحة بشأن التعاقد مع حارس مرمى جديد، والاختيار وقع على ميندي (28 عاما).

وانضم ميندي الحارس الدولي السنغالي إلى رين قادما من ريمس في صيف 2019 بمبلغ 4 ملايين يورو.

ميندي شارك خلال الموسم الماضي في 33 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 31 هدفا، وعلى المستوى الدولي ظهر ميندي في 7 مناسبات مع منتخب السنغال.

صفقة ميندي لـ تشيلسي ستكون الثامنة بعد كل من كاي هافيرتز وتيمو فيرنر وبين تشيلويل وحكيم زياش ومالانج سار وتياجو سيلفا وكزافييه مبيوامبا.

تشيلسي إدوارد ميندي
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