إيقاف دي ماريا 4 مباريات بسبب معركة كلاسيكو فرنسا

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 11:08

كتب : FilGoal

آنخل دي ماريا - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

أعلنت لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي عقوبة جديدة من مباراة كلاسيكو فرنسا والتي جمعت باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا.

وأفاد نادي سان جيرمان في بيان: "أعلنت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إيقاف أنخل دي ماريا أربع مباريات".

إيقاف دي ماريا جاء بسبب سلوكه في مواجهة مارسيليا التي شهدت معركة بين اللاعبين في الدقائق الأخيرة.

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ومن المقرر أن يخوض دي ماريا مواجهة فريقه ضد ريمس في الدوري الفرنسي يوم الأحد قبل دخول العقوبة حيز التنفيذ.

وأشارت تقارير فرنسية إلى أن اللجنة قد تفرض عقوبة مغلظة على نيمار مهاجم باريس سان جيرمان في حالة ثبوت تلفظه بعبارات عنصرية.

المباراة شهدت فوز مرسيليا الأول منذ 2011 في الكلاسيكو على حساب حامل اللقب بهدف دون مقابل سجله فلوران توفان.

في الدقيقة الأخيرة من المباراة اشتبك لاعبي الفريقين معا وتحولت المباراة إلى معركة فوق المستطيل الأخضر.

ليتدخل الحكم ويشهر البطاقة الحمراء لكل من جوردان أمافي وداريو بينديتو لاعبا مرسيليا.

والثلاثي لافين كورزاوا ونيمار وليوناردو باريديس من باريس سان جيرمان.

كما شهدت المباراة حصول 8 لاعبين من مرسيليا على بطاقات صفراء، مقابل 6 لاعبين من باريس ليصل عدد الإنذارات في كلاسيكو فرنسا إلى 14 إنذارا.

وجاءت عقوبات اللجنة عقب اللقاء كالآتي:

- إيقاف لافين كورزاوا مدافع باريس سان جيرمان 6 مباريات

- إيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان 3 مباريات مع تعليق واحدة

- إيقاف لينادرو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان 3 مباريات مع تعليق واحدة

- إيقاف جوردان أمافي مدافع مرسيليا 3 مباريات

- إيقاف داريو بينيديتو مهاجم مرسيليا مباراة واحدة

- ألفارو جونزاليس مدافع مرسيليا – تحت المراجعة

أنخل دي ماريا باريس سان جيرمان مارسيليا
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