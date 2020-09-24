تقرير: أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تهدد بالانسحاب من كأس الرابطة بسبب فحوصات كورونا

تهدد أندية رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بالانسحاب من كأس الرابطة الإنجليزية في حالة عدم خضوع لاعبي أندية الرابطة الذين يواجهون فرقهم لفحوصات الكشف عن كوفيد 19. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عقدت اجتماعات في الساعات الماضية من يوم الأربعاء للحديث حول خطورة الأمر.

ولم تعد أندية رابطة كرة القدم الإنجليزية ملزمة بالخضوع لفحوصات فيروس كورونا المستجد بشكل أسبوعي هذا الموسم على عكس الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مواجهة توتنام وليتون أورينت في كأس الرابطة قد تأجلت بسبب وجود عدد من حالات الإصابة بكوفيد 19 بين صفوف الأخير.

وست هام يونايتد كذلك ضُرب بـ3 حالات، إذ أصيب ديفيد مويس مدرب الفريق وعيسى ديوب وجوش كولين ثنائي لاعبي الفريق بالفيروس قبل ساعة من مواجهة الفريق أمام هال سيتي في كأس الرابطة، والتي فاز بها وست هام بنتيجة 5-1.

وصرح ديفيد سوليفان رئيس وست هام لإذاعة "توك سبورت" في وقت سابق قائلا: "نحن وبعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عرضنا أن نمنح تلك الفرق الاختبار على نفقتنا الخاصة، لكيلا يختلط لاعبونا مع اللاعبين الذين لم يتم فحصهم".

وتابع "لسوء الحظ، هال لم يرغب في ذلك، تشارلتون وافق في الأسبوع الذي سبقه".

وأردف "نخضع للاختبار مرة في الأسبوع، تم اختبارنا يوم الإثنين والنتيجة أتت في السادسة والنصف مساء، الآن الفريق سيخضع للفحص مجددا أكثر وأكثر".

وتتكلف قيمة الفحوصات لأي نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز مبلغ 5 آلاف جنيه إسترليني للمرة.

وكان نادي ليفربول قد دفع لفحوصات نادي لينكولن سيتي قبل مواجهة الناديين في كأس الرابطة مساء الخميس، كما خضع لاعبو بورنموث للفحص قبل مواجهة سيتي.

نايجل ترافيس رئيس ليتون أورينت اعترف بأنه لو تكرر الموقف لما خضع للفحص، لأن الكشف عن الحالات والغضب الموجه لأندية الرابطة "حافز لعدم الخضوع للاختبار".

الأمر الذي تسبب في غضب وقلق كبير لدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والرابطة من تعرض لاعبيها للخطر.