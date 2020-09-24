خبر في الجول - 5 ملفات طلبها باتشيكو قبل بدء مشواره مع الزمالك

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 11:01

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ووادي دجلة باتشيكو حمادة صدقي‎

طلب البرتغالي جايمي باتشيكو عدة ملفات بعد توليه مهمة المدير الفني لـ الزمالك بشكل رسمي.

البرتغالي سيصل السبت المقبل وفقا لما قاله مرتضى منصور رئيس ناد الزمالك.

وعلم FilGoal.com الملفات التي طلبها البرتغالي قبل اسناد المهمة له وهي:

أخبار متعلقة
باتشيكو الدفاعي الذي رشحه جوزيه لـ الزمالك وقال لمورينيو "أنت مختل عقليا" محمد صلاح: الفريق الحالي أفضل من الأسماء التي قادها باتشيكو سابقا.. وأتشرف بالعمل معه مجددا حمادة أنور: باتشيكو يصل مصر السبت.. لديه لاعبون أفضل من فترة 2015 طارق يحيى: كنت سأستمر في منصبي لو طلب الزمالك مني.. وميزة مبكرة لـ باتشيكو مرتضى يكشف تفاصل عقد باتشيكو مع الزمالك وموعد قيادته للفريق

ملف شامل عن آخر مباريات الفريق منذ عودة النشاط الكروي حتى لقاء الجونة المقبل.

ملف شامل من الجهاز الطبي عن حالة المصابين ومعرفة مدة غيابهم والبرامج العلاجية المخصصة لهم للعودة.

ملف كامل من الجهاز الفني الحالي (طارق يحيى) عن عدد اللاعبين في كل مركز.

تقرير مفصل عن المباريات المتبقية للزمالك في الدوري المصري.

تقرير عن مباريات الرجاء المغربي الماضية ومتابعة دربي المغرب بين الرجاء والوداد والمقرر إقامته اليوم.

وسبق للمدرب البرتغالي صاحب الـ62 عاما قيادة الزمالك في شهر أكتوبر من عام 2014.

وخاض الزمالك مع باتشيكو 12 مباراة نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر سوى مرة وحيدة.

ومنذ رحيله عن تيانجين تيدا الصيني في عام 2017 لم يدرب باتشيكو أي فريق.

جايمي باتشيكو الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس الأهلي - تقارير مغربية: الكعبي انضم لـ الوداد وجاهز لنصف نهائي دوري الأبطال 24 دقيقة | إفريقيا
كورييري ديلو سبورت: لاتسيو يتحرك لضم دراكسلر 28 دقيقة | ميركاتو
مساعد كلوب: مواجهة فريق درجة ثالثة في الكأس؟ نتعامل معها كأنها مباراة نهائية 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تيليجراف: سان جيرمان يستعد للانسحاب من مفاوضات ضم ديلي ألي 45 دقيقة | أوروبا
رسميا – سبيزيا يواصل التسوق ويدعم صفوفه من ميلانو 53 دقيقة | أوروبا
فليك للاعبيه: 99% من مجهودكم لا يكفي لإسقاط إشبيلية والتتويج بالسوبر ساعة | أوروبا
رومانو: فريق بيرلسكوني في الدرجة الثانية يقترب من ضم بواتينج ساعة | أوروبا
رسميا - الصفقة الثامنة.. ميندي يحرس عرين تشيلسي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك