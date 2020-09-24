خبر في الجول - 5 ملفات طلبها باتشيكو قبل بدء مشواره مع الزمالك

طلب البرتغالي جايمي باتشيكو عدة ملفات بعد توليه مهمة المدير الفني لـ الزمالك بشكل رسمي.

البرتغالي سيصل السبت المقبل وفقا لما قاله مرتضى منصور رئيس ناد الزمالك.

وعلم FilGoal.com الملفات التي طلبها البرتغالي قبل اسناد المهمة له وهي:

ملف شامل عن آخر مباريات الفريق منذ عودة النشاط الكروي حتى لقاء الجونة المقبل.

ملف شامل من الجهاز الطبي عن حالة المصابين ومعرفة مدة غيابهم والبرامج العلاجية المخصصة لهم للعودة.

ملف كامل من الجهاز الفني الحالي (طارق يحيى) عن عدد اللاعبين في كل مركز.

تقرير مفصل عن المباريات المتبقية للزمالك في الدوري المصري.

تقرير عن مباريات الرجاء المغربي الماضية ومتابعة دربي المغرب بين الرجاء والوداد والمقرر إقامته اليوم.

وسبق للمدرب البرتغالي صاحب الـ62 عاما قيادة الزمالك في شهر أكتوبر من عام 2014.

وخاض الزمالك مع باتشيكو 12 مباراة نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر سوى مرة وحيدة.

ومنذ رحيله عن تيانجين تيدا الصيني في عام 2017 لم يدرب باتشيكو أي فريق.