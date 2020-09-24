تنس - إنجاز مصري تاريخي.. ميار شريف تتخطى ربع نهائي الدور التمهيدي في رولان جاروس

حققت ميار شريف إنجازا تاريخيا لمصر في بطولة رولان جاروس أحد البطولات الكبرى (جراند سلام) بتخطي أولى مباريات الدور التمهيدي.

وفازت ميار على ماريا أوسوريو لاعبة كولومبيا بنتيجة 6-4 و6-0 لتتأهل إلى الدور الثاني.

واحتفى موقع رولان جاروس بميار شريف كونها أول مصرية تحقق الفوز في أي بطولة من بطولات جراند سلام الكبرى.

وكانت ميار شريف قد ضمنت تأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو كأول مصرية تحقق ذلك الإنجاز.

وتلعب ميار مباراتها المقبلة أمام الأمريكية كاتي مكنالي اليوم الخميس في نصف نهائي الدور التمهيدي.

وتسعى اللاعبة المصرية لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالتواجد في الأدوار الرئيسية لأول مرة.