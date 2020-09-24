تنس - إنجاز مصري تاريخي.. ميار شريف تتخطى ربع نهائي الدور التمهيدي في رولان جاروس

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 10:53

كتب : FilGoal

ميار شريف - روس أرانتسكا

حققت ميار شريف إنجازا تاريخيا لمصر في بطولة رولان جاروس أحد البطولات الكبرى (جراند سلام) بتخطي أولى مباريات الدور التمهيدي.

وفازت ميار على ماريا أوسوريو لاعبة كولومبيا بنتيجة 6-4 و6-0 لتتأهل إلى الدور الثاني.

واحتفى موقع رولان جاروس بميار شريف كونها أول مصرية تحقق الفوز في أي بطولة من بطولات جراند سلام الكبرى.

أخبار متعلقة
تنس – أوساكا تقهر أزارينكا وتفوز بأمريكا المفتوحة للمرة الثانية تنس - لماذا تم إقصاء نوفاك دجوكوفيتش رغم أنه لم يقصد.. وهل يفيد الاعتذار؟ تنس – صفوت يودع أمريكا المفتوحة من الدور الأول تنس - محمد صفوت يستهل مشواره في أمريكا المفتوحة بمواجهة جيل سيمون

وكانت ميار شريف قد ضمنت تأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو كأول مصرية تحقق ذلك الإنجاز.

وتلعب ميار مباراتها المقبلة أمام الأمريكية كاتي مكنالي اليوم الخميس في نصف نهائي الدور التمهيدي.

وتسعى اللاعبة المصرية لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالتواجد في الأدوار الرئيسية لأول مرة.

تنس ميار شريف رولان جاروس
نرشح لكم
أخر الأخبار
فليك للاعبيه: 99% من مجهودكم لا يكفي لإسقاط إشبيلية والتتويج بالسوبر 3 دقيقة | أوروبا
رومانو: فريق بيرلسكوني في الدرجة الثانية يقترب من ضم بواتينج 9 دقيقة | أوروبا
رسميا - الصفقة الثامنة.. ميندي يحرس عرين تشيلسي 26 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف دي ماريا 4 مباريات بسبب معركة كلاسيكو فرنسا 32 دقيقة | أوروبا
تقرير: أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تهدد بالانسحاب من كأس الرابطة بسبب فحوصات كورونا 37 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول - 5 ملفات طلبها باتشيكو قبل بدء مشواره مع الزمالك 39 دقيقة | الدوري المصري
تنس - إنجاز مصري تاريخي.. ميار شريف تتخطى ربع نهائي الدور التمهيدي في رولان جاروس 47 دقيقة | رياضات أخرى
مساعد كلوب: جوتا في مستوى صلاح وماني وفيرمينو 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 محمود علاء يوضح سر احتفاله بتلك الطريقة بعد هدفه في طنطا
قد ينال إعجابك