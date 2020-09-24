مواعيد مباريات الخميس 24 سبتمبر.. الإسماعيلي يواجه بيراميدز وبايرن ضد إشبيلية في السوبر الأوروبي

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 10:26

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - الإسماعيلي - الدوري المصري

يواجه نادي بايرن ميونيخ نظيره إشبيلية ضمن نهائي كأس السوبر الأوروبي في التاسعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 1" بتعليق رؤوف خليف.

ويحل سموحة ضيفا على وادي دجلة في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز ويذاع اللقاء على قناة "أون سبورتس 1".

وتقام مباراتين في الخامسة والنصف عصرا، الأولى حينما يستضيف المصري البورسعيدي نظيره الإنتاج الحربي على قناة "أون سبورتس 2" والثانية حينما يحل أسوان ضيفا على الجونة على قناة "تايم سبورتس" في نفس الجولة.

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ويستضيف الإسماعيلي نظيره بيراميدز في الثامنة مساء على قناة "بي إن سبورتس 1"، في نفس الجولة.

أستون فيلا الذي يلعب له الثنائي الدولي المصري، أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه يواجه بريستلو سيتي في الثامنة مساء في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره بورنموث في الثامنة و45 دقيقة على قناة "بي إن سبورتس 4" وفي نفس الموعد يحل ليفربول ضيفا على لينكولن سيتي على قناة "بي إن سبورتس 2".

لم تتوقف مباريات الخميس عند ذلك الحد. هناك مواجهات في الدوري الأوروبي أيضا.

توتنام يواجه سكينديا في تصفيات الدور الثالث المؤهلة للدوري الأوروبي في الثامنة مساء على قناة "بي إن سبورتس 5".

ويواجه ميلان نظيره بودو/غليمت في الثامنة والنصف في نفس الدور، على قناة "الشارقة الرياضية".

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