حمادة أنور: باتشيكو يصل مصر السبت.. لديه لاعبون أفضل من فترة 2015

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 00:57

كتب : FilGoal

باتشيكو

أعلن حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك وصول جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد يوم السبت المقبل.

وقال أنور: "كارتيرون رحل بشكل غير لائق لمدير فني أجنبي من المفترض أنه محترف، أعتقد أن ما فعله قد دمر اسمه في إفريقيا هو يبحث عن المال بغض النظر عن المجد".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اختيار باتشيكو من أجل الحاجة لمدير فني تعامل من قبل مع الكرة المصرية وفريق الزمالك بالأخص".

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وتابع "باتشيكو مدرب على أعلى مستوى وكان له دور كبير على الفريق الذي تولى قيادته فيريرا بعد ذلك".

وكشف أنور "المدربون يرغبون في العمل بنادي الزمالك لأن الأمور مستقرة على المستوى الإداري والفني".

وواصل "كان لدينا العديد من الأسماء المرشحة لكن في النهاية تم اختيار باتشيكو لمدة موسم واحد".

وعن موعد وصول المدرب البرتغالي قال: "باتشيكو يصل السبت إلى مصر ويستلم المهمة مباشرة، منذ التفاوض كان يبحث عن اسم اللاعبين وموقف المصابين وتابع مباريات سابقة".

وتابع "باتشيكو أثبت أنه مدرب جيد خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الزمالك".

وأضاف "هناك عزل بين المدير الفني والإدارة حاليا بوجود أمير مرتضى وهذا ظهر واضحا في وجود كارتيرون، لا تعرض للمدرب من قبل الإدارة".

وأتم تصريحاته "اللاعبون المتاحون لباتشيكو حاليا أفضل من عام 2015 فالفرصة كبيرة للنجاح".

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