رسميا - فرانك دي بور يتولى مهمة منتخب هولندا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين فرانك دي بور مديرا فنيا لمنتخب هولندا بعقد يمتد لمدة عامين حتى كأس العالم 2022.

وسيقود دي بور المنتخب في مواجهة المكسيك الودية ومباراتي البوسنة وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

تعيين دي بور يأتي بعد تولي دفايت لودفيخس المهمة بشكل مؤقت عقب رحيل رونالد كومان لتدريب برشلونة الإسباني الشهر الماضي.

ويعد فرانك دي بور ثالث أكثر لاعب ارتدى قميص منتخب هولندا بعد ويسلي شنايدر وأدوين فان دير سار برصيد 112 مباراة دولية.

دي بور بدأ مسيرته التدريبية كلاعب مع أياكس من 2010 وحتى 2016 وفاز بلقب الدوري الهولندي 4 مرات والسوبر الهولندي مرة واحدة.

ثم قاد إنتر الإيطالي خلال 4 أشهر وفاز في 5 مباريات من أصل 14.

وفي موسم 2017-18 تولى تدريب كريستال بالاس لكنه رحل بعد الخسارة في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي.

ودرّب أتلانتا يونايتد الأمريكي لمدة موسم ونصف وحقق لقب كأس الأبطال وكأس أمريكا المفتوحة لعام 2019 وأقيل في يوليو الماضي.