رسميا - فرانك دي بور يتولى مهمة منتخب هولندا

الخميس، 24 سبتمبر 2020 - 00:30

كتب : FilGoal

فرانك دي بور

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين فرانك دي بور مديرا فنيا لمنتخب هولندا بعقد يمتد لمدة عامين حتى كأس العالم 2022.

وسيقود دي بور المنتخب في مواجهة المكسيك الودية ومباراتي البوسنة وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

تعيين دي بور يأتي بعد تولي دفايت لودفيخس المهمة بشكل مؤقت عقب رحيل رونالد كومان لتدريب برشلونة الإسباني الشهر الماضي.

أخبار متعلقة
رونالد دي بور لـ في الجول: منزل برشلونة يحترق بعد الخسارة من بايرن.. ورأيه في كومان ورحيل ميسي رونالد دي بور لـ في الجول: ميدو كان لاعبا كبيرا.. وصلاح هبة الله لمصر حوار في الجول - رونالد دي بور: جيل 98 فوت على نفسه فرصة الفوز ببطولة كبيرة.. والفارق بين كرويف وفان جال دي بور يحقق لقبه الأول منذ 5 سنوات.. أتلانتا يونايتد بطلا لكأس أمريكا المفتوحة

ويعد فرانك دي بور ثالث أكثر لاعب ارتدى قميص منتخب هولندا بعد ويسلي شنايدر وأدوين فان دير سار برصيد 112 مباراة دولية.

دي بور بدأ مسيرته التدريبية كلاعب مع أياكس من 2010 وحتى 2016 وفاز بلقب الدوري الهولندي 4 مرات والسوبر الهولندي مرة واحدة.

ثم قاد إنتر الإيطالي خلال 4 أشهر وفاز في 5 مباريات من أصل 14.

وفي موسم 2017-18 تولى تدريب كريستال بالاس لكنه رحل بعد الخسارة في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي.

ودرّب أتلانتا يونايتد الأمريكي لمدة موسم ونصف وحقق لقب كأس الأبطال وكأس أمريكا المفتوحة لعام 2019 وأقيل في يوليو الماضي.

منتخب هولندا فرانك دي بور
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - موقف الأهلي وفايلر وجهازه المعاون قبل اجتماع الحسم 2 ساعة | مصر
مدرب الزمالك - ماذا فعل باتشيكو منذ قيادة الأبيض.. وهل هو الحل الأمثل لخلافة كارتيرون؟ 3 ساعة | تقرير في الجول
محمد صلاح: الفريق الحالي أفضل من الأسماء التي قادها باتشيكو سابقا.. وأتشرف بالعمل معه مجددا 3 ساعة | الدوري المصري
حمادة أنور: باتشيكو يصل مصر السبت.. لديه لاعبون أفضل من فترة 2015 3 ساعة | الدوري المصري
طارق يحيى: كنت سأستمر في منصبي لو طلب الزمالك مني.. وميزة مبكرة لـ باتشيكو 4 ساعة | الدوري المصري
رسميا - فرانك دي بور يتولى مهمة منتخب هولندا 4 ساعة | أوروبا
خبر في الجول - مؤتمر صحفي الجمعة لتقديم شريف إكرامي في بيراميدز 4 ساعة | الدوري المصري
رسميا - لويس سواريز إلى أتليتكو مدريد 4 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة
قد ينال إعجابك