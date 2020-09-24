خبر في الجول - مؤتمر صحفي الجمعة لتقديم شريف إكرامي في بيراميدز

استقر نادي بيراميدز على تقديم شريف إكرامي مساء غد الجمعة وإعلان تفاصيل انضمامه للفريق.

شريف إكرامي النادي : الأهلي بيراميدز

وينظم نادي بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات باستاد الدفاع الجوي.

ويحضر المؤتمر الصحفي بجانب شريف إكرامي، ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.

وأعلن شريف إكرامي في فبراير الماضي رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء تعاقده.

وكان الأهلي قد وجه الشكر لشريف إكرامي الشهر الماضي قبل انتهاء الموسم الجاري.

وخاض إكرامي مباراة واحدة مع الأهلي هذا الموسم في دور الـ 32 من كأس مصر.

ولعب إكرامي مع الأهلي 249 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 119 منهم واستقبلت شباكه 178 هدفا.