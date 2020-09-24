السوبر الأوروبي.. بايرن ميونيخ وإشبيلية من أجل اللقب الثاني

لا يعد بايرن ميونيخ وإشبيلية غريبين عن كأس السوبر الأوروبي، لكنهما رفعا اللقب مرة واحدة لكلا منهما.

بايرن ميونيخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا يلتقي إشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي من أجل رفع اللقب الثاني في التاريخ للسوبر الأوروبي.

بايرن ميونيخ فاز باللقب مرة واحدة عام 2013 على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، بينما خسر اللقب 3 مرات أعوام 1975 و1976 و2001.

إشبيلية مثل البافاري فاز باللقب في 2006 بثلاثية دون مقابل أمام برشلونة، لكنه خسر في 2007 أمام ميلان، ثم أمام ريال مدريد بنسختي 2014 و2016 وبرشلونة 2015.

مسيرة مميزة

بايرن لم يخسر في آخر 31 مباراة وفاز في 30 منها في جميع المسابقات، من بينها الفوز على تشيلسي وبرشلونة وأولمبيك ليون وباريس سان جيرمان للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بقيادة هانز فيليك.

بدأ موسمه بالفوز 8-0 على شالكه ليؤكد تفوقه وعلو كعبه على الأندية الألمانية في الدوري.

في المقابل أقصى إشبيلية لم يخسر في آخر 21 مباراة بجميع المسابقات، وفاز على كل من روما وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد وإنتر للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه كرقم قياسي مع جولين لوبيتيجي.

وافتتح مشواره المحلي بفوز صعب على ليفانتي بنتيجة 3-2 في الدوري الإسباني.

تتويج ثاني أيضا

مانويل نوير وتوماس مولر وجيروم بواتينج وديفيد ألابا وخافي مارتينيز قد يحققوا لقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخهم مع بايرن ميونيخ بعد لقب نسخة 2013.

فيما يمتلك الفرنسي لوكاس هيرنانديز فرصة التتويج باللقب الثاني له بعدما فاز باللقب سابقا بقميص أتليتكو مدريد في 2018.

المواجهة الوحيدة

بايرن حينها تفوق في الأندلس بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2017-18 بالفوز ذهابا خارج القواعد 2-1 وفي الإياب انتهت المباراة بالتعادل السلبي

التشكيل المتوقع لـ بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: بنيامين بافار – ديفيد ألابا – جيروم بواتينج – لوكاس هيرنانديز

الوسط: ليون جوريتسكا – يوزوا كيميتش – توماس مولر

الهجوم: ليروي ساني – روبرت ليفاندوفسكي - سيرج جنابري

التشكيل المتوقع لإشبيلية

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: خيسوس نافاس – كوندي – دييجو كارلوس - إسكوديرو

الوسط: جوردان – فيرناندو – إيفان راكيتيتش

الهجوم: سوزو – يوسف النصيري – لوكاس أوكامبوس

ملعب المباراة

"بوشكاش أرينا" تم إعادة إنشاءه مرة أخرى في 2019 بعد هدمه في أكتوبر 2016 تكريما لمسيرة أسطورة الكرة المجرية وريال مدريد السابق.

الملعب الذي يتسع لـ 62 ألف متفرج، يتجهز لاستضافة مباريات المجموعة السادسة من يورو 2020 الصيف المقبل، ونهائي الدوري الأوروبي 2023.