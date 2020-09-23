اللجنة الأولمبية تحيل الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور إلى لجنة القيم

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 23:38

كتب : عاطف شادي

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال اجتماعه اليوم الأربعاء إحالة الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك إلى لجنة القيم.

واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصروفات والإيردات للجنة خلال الفترة من 21 مايو حتى 22 سبتمبر.

ووافق مجلس الإدارة على ما تم التواصل إليه مع مصلحة الضرائب بعد الموافقة على تخفيض قيمة الضرائب المقررة ودفع المبلغ المحدد.

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وأحال مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها.

وتضمنت الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور بإرتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليا ومحليا.

وتلقت اللجنة الأولمبية شكاوى من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، وشكوى من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة وشكوى من هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد وشكوى من مجلس إدارة الأهلي وشكوى من هاني العتال وعبد الله جورج وممدوح عباس.

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