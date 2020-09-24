مدرب الزمالك - ماذا فعل باتشيكو منذ قيادة الأبيض.. وهل هو الحل الأمثل لخلافة كارتيرون؟

أعلن الزمالك مع جايمي باتشيكو ليقود الفريق في ولاية ثانية خلفا لباتريس كارتيرون.

فماذا قدم باتشيكو في ولايته الأولى مع الزمالك؟ وماذا فعل بعد رحيله من النادي الأبيض؟ وهل هو أنسب شخص لقيادة النادي خلفا لكارتيرون؟

طريقة اللعب

باتشيكو مدرب دفاعي وتلك الطريقة لم تتغير بعيدا عن النادي الذي يقوده، يمتاز المدرب البرتغالي بطريقة التأمين الدفاعي.

ربما تلك الطريقة كانت سببا في خلافه مع إدارة الزمالك حينما قاد الفريق وقتها لكن هذا قد يجعله الأنسب في الوقت الحالي بسبب ضيق الوقت قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يلعب باتشيكو بطريقة 4-2-3-1 ويعتمد على التأمين الدفاعي بشكل كبير وهذا أقرب إلى حد كبير من طريقة كارتيرون مع الزمالك في تلك الفترة.

نجح كارتيرون بتلك الطريقة مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة وحقق نجاحات كبيرة بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر الترجي التونسي والفوز بلقبي السوبر الإفريقي والمصري.

يرى الكثيرون أن تواجد باتشيكو خلال الفترة الحالية في قيادة الزمالك سيجعل الأمور أكثر سهولة بسبب عدم اختلاف الفكر الفني خاصة قبل شهر من بطولة إفريقيا.

يمتاز باتشيكو بالشخصية القوية وهو ربما أكثر ما يحتاجه فريق الزمالك خلال الفترة الحالية من أجل تحفيز اللاعبين.

قيادة الزمالك

تولى باتشيكو قيادة الزمالك في أكتوبر 2014 ورغم الأداء ذات الطابع الدفاعي للفريق تحت قيادته إلا أنه حقق نتائج رائعة.

خاض الزمالك مع باتشيكو 12 مباراة نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر سوى مرة وحيدة.

اعتمد باتشيكو على طريقة 4-4-2 و 4-2-3-1 وقت قيادته للزمالك، ورغم فوزه في 9 مباريات لكنه لم يحقق أي انتصار بفارق أكثر من هدفين.

خسر باتشيكو مباراة وحيدة مع الزمالك كانت أمام إنبي بهدفين دون رد وهي المباراة قبل الأخيرة له مع الفارس الأبيض بسبب بداية الخلافات مع مجلس الإدارة.

هاجم رئيس الزمالك، باتشيكو بشكل مباشر بعد خسارته أمام إنبي وانتقد طريقته الدفاعية قائلا: "الزمالك لعب وفن وهندسة. أحببنا الزمالك بسبب طريقته الهجومية".

ومع أول أيام شهر يناير 2015 هرب باتشيكو دون إبلاغ مجلس إدارة الزمالك.

وبرر باتشيكو هروبه من الزمالك قائلا: " شعرت بعدم احترام الزمالك للمدرب لذلك رحلت".

ما بعد الزمالك

بعد أيام أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده مع باتشيكو في ولاية ثانية، بعد ولاية أولى ناجحة.

إلا أن ذلك لم يتكرر وحقق المدرب البرتغالي نتائج كارثية بانتصار وحيد و4 تعادلات و5 هزائم.

طالبت جماهير الشباب إدارتها بسرعة إقالة باتشيكو في فترة لم تتعد ثلاثة أشهر.

بعد شهرين انتقل باتشيكو إلى فريق تيانجين تيدا الصيني واستمر لمدة موسم.

واستمر باتشيكو بنفس طريقة لعبه المعتادة مع الفريق وخاض 21 مباراة معهم.

نجح باتشيكو في تحقيق الفوز 6 مرات فقط وتعادل 5 بينما خسر في 10 مناسبات.

انتهت رحلة باتشيكو في الصين في مايو من عام 2017 ومنذ ذلك التوقيت لم يتولى قيادة أي فريق.