المدفع يصطاد الثعالب.. أرسنال يقصي ليستر من كأس الرابطة بمشاركة النني

نجح أرسنال في مواصلة مشواره في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي بهدفين دون رد.

وحل أرسنال ضيفا اليوم الأربعاء على ليستر في ملعب كينج باور لملاقاته في إطار دور الـ32.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني مع أرسنال فيها بشكل كامل.

افتتح أرسنال أهداف المباراة في الدقيقة 57 عن طريق كريستيان فوكس لاعب ليستر سيتي بالخطأ في مرماه.

وقتل إدوارد نكيتاه اللقاء في الدقيقة 90 بتسجيله الهدف الثاني لأرسنال.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري لم يخسر أرسنال أبدا إذ أنه فاز بركلات الترجيح على ليفربول في كأس الدرع الخيرية.

وفاز في أول مباراتين في الدوري أمام فولام ووست هام.