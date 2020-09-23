في ليلة تألق هافيرتز.. تشيلسي يسحق بارنسلي في كأس الرابطة ودربي لندني محتمل

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 22:41

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - تشيلسي - بارنسلي

سحق تشيلسي ضيفه بارنسلي في الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية بسداسية دون مقابل.

وسينتظر تشيلسي الفائز من مباراة ليوتن أورينت وتوتنام والتي تأجلت لآجل غير مسمى بسبب إصابة لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام مواجهات الدور الرابع في الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري.

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المباراة شهدت ظهور الوافد الجديد البرازيلي تياجو سيلفا بعد انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، وتألق كاي هافيرتز أغلى لاعب في تاريخ النادي بتسجيله هاتريك.

الإنجليزي تامي إبراهام افتتح التسجيل في المباراة بالدقيقة 19، ليسجل في أول مباراة له بالمسابقة مع 3 فرق مختلفة (بريستول سيتي وسوانزي سيتي وتشيلسي).

وسجل كاي هافريتز هدف البلوز الثاني في الدقيقة 28، ليصبح أول هاتريك في مسيرته في المباراة الـ 153 مع باير ليفركوزن أو تشيلسي.

وفي الشوط الثاني سجل روس باركلي هدف تشيلسي الثالث في الدقيقة 49.

وأضاف هافريتز الهدف الثاني له والرابع لتشيلسي في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 61 شارك الفرنسي كورت زوما بدلا من تياجو سيلفا.

وبعد 4 دقائق عزز هافيرتز النتيجة بالهدف الخامس له والهاتريك.

وأصبح الألماني الشاب رابع أكثر لاعب مشاركة في الأهداف في الدوري الخمسة الكبرى برصيد 24 هدفا منذ بداية العام بعد روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وفي الدقيقة الـ 83 صنع البديل بن تشيلويل الذي شارك بدلا من هافيرتز الهدف السادس لزميله الفرنسي البديل أيضا أوليفييه جيرو الذي حل بدلا من إبراهام.

تشيلسي كأس الرابطة الإنجليزي
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