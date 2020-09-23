خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين الزمالك وباتشيكو.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي

استقر نادي الزمالك بشكل كبير على تعيين البرتغالي جايمي باتشيكو خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون في قيادة الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com بوجود اتفاق مبدئي بين إدارة الزمالك وباتشيكو ليتولى قيادة الفريق في فترة ثانية، بعد رحيله عنه قبل 5 سنوات.

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كما علم FilGoal.com كذلك أن الزمالك اتفق مع باتشيكو على عقد لمدة عام واحد، ويجري حاليا التفاوض على عدد المساعدين، وهو الأمر الذي لن يشكل أزمة كبيرة خلال التفاوض.

وطلب باتشيكو القدوم للزمالك بأربعة مساعدين وهو الرقم الذي يحاول الزمالك تخفيضه.

ولو تم الاتفاق خلال الساعات المقبلة، سيعلن الزمالك مساء اليوم الأربعاء عن خلافة باتشيكو لكارتيرون.

وحال حدوث أي تعثر مفاجئ في المفاوضات سيتم اللجوء للأرجنتيني جابرييل كالديرون كخيار ثاني.

وسبق للمدرب البرتغالي صاحب الـ62 عاما قيادة الزمالك في شهر أكتوبر من عام 2014.

وخاض الزمالك مع باتشيكو 12 مباراة نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر سوى مرة وحيدة.

ومنذ رحيله عن تيانجين تيدا الصيني في عام 2017 لم يدرب باتشيكو أي فريق.

ويبحث الزمالك عن مدرب منذ عدة أيام بعد الرحيل المفاجئ لمدربه كارتيرون الذي قرر دفع الشرط الجزائي للانتقال لتدريب التعاون السعودي.