خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين الزمالك وباتشيكو.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 21:31

كتب : FilGoal

باتشيكو

استقر نادي الزمالك بشكل كبير على تعيين البرتغالي جايمي باتشيكو خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون في قيادة الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com بوجود اتفاق مبدئي بين إدارة الزمالك وباتشيكو ليتولى قيادة الفريق في فترة ثانية، بعد رحيله عنه قبل 5 سنوات.

حوار في الجول – باتشيكو: مرتضى قائد رائع وأحترمه كثيرا.. ومن لا يحب تدريب الزمالك؟

أخبار متعلقة
مرتضى: الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد خلال ساعات قائمة الإسماعيلي - استمرار استبعاد شيلونجو وعماد حمدي.. وعودة صادق قائمة بيراميدز - عودة الشناوي وجبر لمواجهة الإسماعيلي

كما علم FilGoal.com كذلك أن الزمالك اتفق مع باتشيكو على عقد لمدة عام واحد، ويجري حاليا التفاوض على عدد المساعدين، وهو الأمر الذي لن يشكل أزمة كبيرة خلال التفاوض.

وطلب باتشيكو القدوم للزمالك بأربعة مساعدين وهو الرقم الذي يحاول الزمالك تخفيضه.

ولو تم الاتفاق خلال الساعات المقبلة، سيعلن الزمالك مساء اليوم الأربعاء عن خلافة باتشيكو لكارتيرون.

وحال حدوث أي تعثر مفاجئ في المفاوضات سيتم اللجوء للأرجنتيني جابرييل كالديرون كخيار ثاني.

وسبق للمدرب البرتغالي صاحب الـ62 عاما قيادة الزمالك في شهر أكتوبر من عام 2014.

وخاض الزمالك مع باتشيكو 12 مباراة نجح في تحقيق الفوز 9 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر سوى مرة وحيدة.

ومنذ رحيله عن تيانجين تيدا الصيني في عام 2017 لم يدرب باتشيكو أي فريق.

ويبحث الزمالك عن مدرب منذ عدة أيام بعد الرحيل المفاجئ لمدربه كارتيرون الذي قرر دفع الشرط الجزائي للانتقال لتدريب التعاون السعودي.

باتشيكو الزمالك مدرب الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في نادي مصر بتألق معتاد للشناوي 7 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – اتفاق مبدئي بين الزمالك وباتشيكو.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي 29 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى: الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد خلال ساعات ساعة | الدوري المصري
قائمة الإسماعيلي - استمرار استبعاد شيلونجو وعماد حمدي.. وعودة صادق ساعة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - عودة الشناوي وجبر لمواجهة الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
وفاة حكم إيطالي وزوجته طعنا حتى الموت ساعة | أوروبا
مباشر – ليستر (0) - (1) أرسنال.. هدف غريب للمدفعجية ساعة | أوروبا
الاتحاد الآسيوي يعتبر الهلال السعودي منسحبا من دوري الأبطال ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 4 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة
قد ينال إعجابك