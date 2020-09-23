مرتضى: الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد خلال ساعات

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 20:57

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك إن الإعلان عن اسم مدرب الفريق الجديد سيكون في تمام الساعة 11 ونصف من مساء اليوم الأربعاء.

ونشر مرتضى منصو منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيه التالي "اختارت اللجنة المشكلة من فاروق جعفر وإسماعيل يوسف و أحمد مرتضى وأمير مرتضى المدير الفني الجديد لنادى الزمالك".

وأتم "وسيتم إعلان اسمه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءًا في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك".

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وكان الزمالك يبحث عن مدرب جديد ليقود الفريق خلفا لباتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الفريق ودفع الشرط الجزائي للانتقال إلى التعاون السعودي.

اختارت اللجنة المشكلة من ك/ فاروق جعفر و /ك اسماعيل يوسف و أحمد مرتضى وأمير مرتضى المدير الفني الجديد لنادى الزمالك وسيتم إعلان اسمه في تمام الساعة الحاديه عشر والنصف مساءًا في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك.

Posted by Mortada Mansour on Wednesday, September 23, 2020
مرتضى منصور الزمالك مدرب الزمالك
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