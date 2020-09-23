قائمة الإسماعيلي - استمرار استبعاد شيلونجو وعماد حمدي.. وعودة صادق

اختار البرازيلي ريكاردو المدير الفني لـ الإسماعيلي 21 لاعبا استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

واستمر المدير الفني في استبعاد النامبي بنسون شيلونجو من قائمة الفريق وعماد حمدي.

بينما عاد محمد صادق بعد تماثله للشفاء ومحمد الشامي بعد انتهاء إيقافه ووجيه عبد الحكيم.

وأجرى اللاعبون والأجهزة المختلفة للفريق تحاليل دم (رابيد تست) وأثبتت عدم الاشتباه في إصابة أي فرد بـ فيروس كورونا.

وجاءت قائمة الدراويش كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي

الدفاع: محمد هاشم - إبراهيم أبو اليزيد - محمد عمار – محمود البدري- أسامة إبراهيم

الوسط: عمر الوحش –محمد بيومي- محمود دونجا – نادر رمضان - محمد مخلوف – همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدي – محمد حمدي زكى – بيكيتي سيلفا - محمد صادق - محمد الشامى

الهجوم: حازم مرسي - وجيه عبد الحكيم

ويسعى بيراميدز الثالث صاحب الـ 51 نقطة لتقليص الفارق مع الزمالك صاحب المركز الثاني.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة.