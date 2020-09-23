قائمة بيراميدز - عودة الشناوي وجبر لمواجهة الإسماعيلي

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 20:44

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - حرس الحدود

عاد أحمد الشناوي وعلي جبر لقائمة بيراميدز استعدادا للقاء الإسماعيلي في قمة مواجهات الجولة الـ 29 من الدوري المصري.

ويغيب محمود حمادة لاعب وسط بيراميدز بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة صفراء ثالثة أمام حرس الحدود، بجانب الإيفواري ولفريد كانون وأحمد أيمن منصور بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الكرواتي أنتي تشاتشيتيش كالتالي:

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حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - محمد عطوة

الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمد فتحي

الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

ويسعى بيراميدز الثالث صاحب الـ 51 نقطة لتقليص الفارق مع الزمالك صاحب المركز الثاني.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة.

قائمة بيراميدز بيراميدز الإسماعيلي
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