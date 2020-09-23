وفاة حكم إيطالي وزوجته طعنا حتى الموت

وجد دانييلي دي سانتيس الحكم الإيطالي وزوجته إليانورا مانتا متوفيين طعنا حتى الموت في منزلهما.

الحادث هز الأوساط الرياضية الإيطالية لأن دي سانتيس يعد حكما له احترامه في أرجاء الدوري الدرجة الثالثة الإيطالية.

وقال شهود عيان إن رأوا شخصا يتسلق منزلهما في مدينة ليتشي الإيطالي حاملا سكينا.

ولم يُعرف بعد هوية القاتل، لكن البعض سمع زوجة الحكم الإيطالي تصرخ على القاتل باسمه.

ووصفت لجنة الحكام الإيطالية دي سانتيس: "شجاع ورجل متواضع، وحكم واعد".

وكان مقررا أن يدير دي سانتيس مباراة مونوبلي ومودينا في الدور الثاني من كأس إيطاليا والتي ستقام اليوم.