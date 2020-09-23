انتهت – ليستر (0) - (2) أرسنال.. انتصار المدفعجية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليستر سيتي وأرسنال التي تقام في ملعب كينج باور في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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نهاية المباراة بانتصار أرسنال بهدفين دون رد.

ق90: جووول ثان لأرسنال من نكيتاه ليقتل المباراة.

ق58: جووول أول لأرسنال، تسديدة بيبي ترتطم بالقائم ثم قدم مدافع ليستر فوكس وتسكن الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق40: يا رباااه القائم يحرم ماديسون من هدف جميل ويحرم ليستر من التقدم على أرسنال.

انطلاق المباراة.