كرة طائرة - الأهلي يتوج بالكأس بالفوز على طلائع الجيش.. ويحصد الثلاثية

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 20:10

كتب : FilGoal

رجال الأهلي للكرة الطائرة

توج رجال الأهلي للكرة الطائرة بلقب كأس مصر للعام الثالث على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش.

وتغلب الأهلي على الجيش بثلاثة أشواط دون رد بنتيجة (25-16، 25-20، 25-22).

وجمع الأهلي بذلك الثنائية المحلية بعد التتويج بلقب الدوري المصري الأسبوع الماضي.

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واختتم الأهلي الموسم بالثلاثية بعد الفوز بالدوري والكأس والبطولة العربية للأندية.

وكان الزمالك قد حقق الميدالية البرونزية بالفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتم تأجيل بطولة إفريقيا للأندية لأجل غير مسمى بسبب جائحة فيروس كورونا ولم يتحدد موعد جديد لها حتى الآن.

واختتم اتحاد الكرة الطائرة بطولاته هذا الموسم بنهاية كأس مصر للرجال والسيدات.

كرة طائرة الأهلي
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