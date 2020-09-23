تشكيل أرسنال – النني أساسي وغياب أوباميانج ضد ليستر

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه المستدعى للقاء ليستر سيتي في ملعب كينج باور في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

في حراسة المرمى: بيرند لينو

في الدفاع: روب هولدنج- سياد كولاسيناك- ميتلايند نيلز

في الوسط: محمد النني- جو ويلوك- بوكايو ساكا

في الهجوم: نيكولاس بيبي- ريس نيلسون- إدوارد نيكيتاه

وشهدت القائمة تواجد كل من رونار أليكس رونارسون وهيكتور بيلليرين وويليام ساليبا وداني سيبايوس وجرانيت تشاكا وويليان وألكسندر لاكازيت على مقاعد البدلاء.

فيما غاب بيير إيمريك أوباميانج قائد الفريق عن التواجد في القائمة.