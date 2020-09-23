الأزمة لم تنته.. الهلال السعودي يبدأ بـ 9 لاعبين أمام شباب أهلي دبي

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 19:47

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

أعلن الهلال السعودي تشكيل الفريق لمواجهة شباب أهلي دبي وجاءت بحضور 9 لاعبين أساسيين، بينما تواجد حارسي مرمى على مقاعد البدلاء.

ويلتقي الفريقين في الجولة السادسة من دور المجموعات ضمن مباريات المجموعة الثانية.

في المقابل دخل الفريق الإماراتي بتشكيل كامل.

وكان الاتحاد الآسيوي قد رفض تأحيل المباراة رغم أن قائمة الفريق تضم 11 لاعبا فقط من بينهم 3 حراس مرمى.

ويغيب عن بطل آسيا 15 لاعبا بسبب إصابتهم بـ فيروس كورونا بالإضافة إلى رازفان لوتشيسكو المدير الفني.

ورغم تعافي سلمان الفرج وحمد العبدان إلا أنهم لن يلحقا بمباراة اليوم، بعدما أوضحت الاختبارات الطبية عدم جاهزية الثنائي صحيا وبدنيا لخوض المباراة، وذلك بحسب بيان النادي السعودي.

وعلق رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال على إقامة المباراة قائلا عبر صحيفة الرياضية السعودية: "لا أفهم سبب عدم تأجيل مباراة اليوم وثمن النهائي، أثبتنا احترامنا للجميع وقاتلنا كثيرا، على الاتحاد الآسيوي أن يحترم بطل آسيا".

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة إذ ضمن تأهله بفضل 3 انتصارات وتعادلين.

ولن تؤثر مباراة اليوم على تأهل الفريق لدور الـ 16 من أجل استكمال مشواره للدفاع عن لقبه.

وكان الهلال قد خاض المباراة السابقة ضد شاهرخودرو الإيراني وانتهت بالتعادل السلبي في ظل وجود 14 لاعبا فقط في قائمة المباراة من بينهم 3 حراس مرمى.

الهلال السعودي دوري أبطال آسيا
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