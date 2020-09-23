انتهت - نادي مصر (0)-(3) الأهلي
الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 19:09
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نادي مصر ضد الأهلي في الجولة الـ29 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 3صفر
ق 87: نزول حسين الشحات بدلا من أليو ديانج
ق 77: نزول بادجي بدلا من كهربا
ق 67: نزول محمد فخري وأحمد الشيخ بدلا من وليد سليمان ومروان محسن
ق 57: جووول كهربا والهدف الثاني
ق 53: محمد الشناوي يتصدى لركلة الجزاء
ق 47: ركلة جزاء لنادي مصر بعدما لمست الكرة يد السولية
نزول أجايي بدلا من أحمد فتحي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 30: مروان محسن يهدر انفراد
ق 17: الشناوي يتصدى لكرة خطيرة من مصطفى سلطان
ق 4: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة وليد سليمان من قبل حارس المرمى
انطلاق المباراة