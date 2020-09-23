انتهت - نادي مصر (0)-(3) الأهلي

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 19:09

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي نادي مصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نادي مصر ضد الأهلي في الجولة الـ29 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 3صفر

ق 87: نزول حسين الشحات بدلا من أليو ديانج

ق 77: نزول بادجي بدلا من كهربا

ق 67: نزول محمد فخري وأحمد الشيخ بدلا من وليد سليمان ومروان محسن

ق 57: جووول كهربا والهدف الثاني

ق 53: محمد الشناوي يتصدى لركلة الجزاء

ق 47: ركلة جزاء لنادي مصر بعدما لمست الكرة يد السولية

نزول أجايي بدلا من أحمد فتحي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 30: مروان محسن يهدر انفراد

ق 17: الشناوي يتصدى لكرة خطيرة من مصطفى سلطان

ق 4: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة وليد سليمان من قبل حارس المرمى

انطلاق المباراة

الأهلي نادي مصر الدوري المصري
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