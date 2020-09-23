الإنتاج الحربي يوضح لـ في الجول حقيقة العروض المقدمة لـ غنام محمد

نفى خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي وصول أي عرض رسمي من أجل ضم غنام محمد.

غنام محمد النادي : الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي

وارتبط اسم غنام محمد بعدد من فرق الدوري أبرزها المصري البورسعيدي.

وقال خالد مهدي لـ FilGoal.com: "لم تصل أي عروض رسمية لضم غنام محمد حتى الآن".

وعن مفاوضات المصري أوضح "هذا أيضا لم يحدث ولم يتواصل معنا من النادي بشأن اللاعب".

وتابع "كل ما يحدث اجتهادات من وكلاء اللاعبين وليس لها أساس من الصحة".

ويلعب غنام محمد في مركز خط الوسط ويبلغ من العمر 23 عاما.

وخاض غنام هذا الموسم 12 مباراة وسجل ثلاثة أهداف في أخر 4 مباريات شارك فيهم مع الفريق.