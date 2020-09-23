ميلان يعلن إصابة مدافعه بـ فيروس كورونا

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 18:29

كتب : FilGoal

ميلان - بولونيا - الدوري الإيطالي

أعلن نادي ميلان الإيطالي إصابة مدافعه البرازيلي ليو دوارتي بـ فيروس كورونا.

يأتي ذلك عقب إجراء المسحات الطبية للفريق عشية لقاء بودوجليمت النرويجي في الدور التمهيدي الثالث من الدوري الأوروبي.

وجاءت نتيجة باقي لاعبي الفريق سلبية، وسيتم إجراء مسحات جديدة لهم قبل مواجهة الغد للتأكد من سلبية مسحتهم مرة أخرى.

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وكان البرتغالي رافائيل لياو قد تعافى من فيروس كورونا وعاد للتدريبات مرة أخرى بعدما غاب عن بداية الموسم.

ويعاني ميلان من الغيابات في الخط الدفاعي بسبب إصابة القائد الإيطالي أليسيو رومانيولي والأرجنتيني ماتيو موساتشيو.

وتفوق ميلان في الدور التمهيدي الثاني على حساب شامروك روفرز الإيرلندي بهدفين دون مقابل.

وفاز الروسونيري بهدفين دون مقابل على بولونيا في افتتاح مباريات الدوري الإيطالي.

ميلان ليو دوارتي الدوري الأوروبي
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