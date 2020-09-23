انتهت نهائي كأس الطائرة - الأهلي 3 - 0 طلائع الجيش.. الأحمر يتوج بالثلاثية

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 18:01

كتب : FilGoal

الأهلي كرة طائرة

يختتم موسم الكرة الطائرة اليوم الأربعاء بمواجهة مرتقبة بين الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

وكان الأهلي قد حصد لقب الدوري الأسبوع الماضي للعام الثالث على التوالي، ويسعى لتحقيق الثنائية المحلية للمرة الثالثة على التوالي.

وتأهل الأهلي بعد التغلب على الزمالك في نصف النهائي، أما طلائع الجيش فتأهل على حساب الاتحاد السكندري.

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25-23 الأهلي يحسم المباراة ولقب كأس مصر

16-14 للأهلي

4-3 الأهلي يتقدم

الشوط الثالث

25-20 نهاية الشوط الثاني لصالح الأهلي

16-11 الأهلي يقترب من الشوط الثاني

8-4 الأهلي يتقدم في الشوط الثاني

الشوط الثاني

25-17 شوط أول للأهلي

14-17 التقدم للأهلي وتالق للاعبي طلائع الجيش

12-8 توفق الأهلي مستمر

6-2 تقدم الأهلي

الشوط الأول

كرة طائرة الأهلي طلائع الجيش كأس مصر
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