هدف بيراميدز - رسميا.. كالياري يضم موهبة أنجولا

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 17:43

كتب : FilGoal

زيتو لوفومبو - كالياري

أعلن نادي كالياري الإيطالي ضم الأنجولي الشاب زيتو لوفومبو موهبة بريمييرو دو أجوستو الأنجولي.

وتفوق النادي الإيطالي على بيراميدز الذي كان من أبرز المهتمين بضم اللاعب البالغ 18 عاما.

ووقّع زيتو على عقود انتقال حتي صيف 2025، ولم يُكشف بعد عن قيمة الصفقة.

أخبار متعلقة
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بريمييرو انتظر بيراميدز طويلا.. لوفومبو إلى كالياري مصدر مقرب من موهبة بريمييرو لـ في الجول: النادي ينتظر عرض بيراميدز الثاني وسط اهتمام أوروبي كالياري يصعق يوفنتوس في 45 دقيقة ويكبده الهزيمة السادسة لا جازيتا ديللو سبورت: جودين وفازيو يقتربان من كالياري

وأصبح الجناح الشباب أول أنجولي يرتدي قميص النادي السرديني.

ويعد زيتو رابع صفقات كالياري بعد ضم ماركو روج وجيوفاني سيميوني من نابولي وفيورنتينا على الترتيب بشكل نهائي وضم أليساندرو تريباديلي من ساسولو.

ويعد لوفومبو صاحب الـ 18 عاما من أفضل المواهب الصاعدة في إفريقيا وتم تصعيده للفريق الأول في بريمييرو خلال موسم 2017- 2018، وشارك مع فريقه هذا الموسم في 26 مباراة في كل البطولات سجل 5 أهداف.

كما قاد لوفومبو منتخب أنجولا للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما في البرازيل العام الماضي.

وارتدى زيتو قميص المنتخب الأنجولي الأول في مواجهة جامبيا في تصفيات كأس العالم 2022 في سبتمبر من العام الماضي.

كالياري زيتو لوفومبو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التشكيل - الهلال السعودي يبدأ بـ 9 لاعبين أمام شباب أهلي دبي 2 دقيقة | آسيا
خبر في الجول – اجتماع بين الخطيب وفايلر لحسم مصيره.. و3 خيارات أمام الأهلي 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - نادي مصر ضد الأهلي 40 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - وليد سليمان وكهربا أساسيان ضد نادي مصر 48 دقيقة | الدوري المصري
ياسين بونو من المغرب لإسبانيا.. حارس مرمى "يُبقي فريقه على قيد الحياة" 51 دقيقة | تقرير في الجول
تشكيل نادي مصر - ثنائي هجومي أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
الإنتاج الحربي يوضح لـ في الجول حقيقة العروض المقدمة لـ غنام محمد ساعة | الدوري المصري
فيرنر يعترف بمساورته الشكوك حول الانتقال لـ تشيلسي بعد الهزيمة من بايرن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 4 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة
قد ينال إعجابك