هدف بيراميدز - رسميا.. كالياري يضم موهبة أنجولا

أعلن نادي كالياري الإيطالي ضم الأنجولي الشاب زيتو لوفومبو موهبة بريمييرو دو أجوستو الأنجولي.

وتفوق النادي الإيطالي على بيراميدز الذي كان من أبرز المهتمين بضم اللاعب البالغ 18 عاما.

ووقّع زيتو على عقود انتقال حتي صيف 2025، ولم يُكشف بعد عن قيمة الصفقة.

وأصبح الجناح الشباب أول أنجولي يرتدي قميص النادي السرديني.

ويعد زيتو رابع صفقات كالياري بعد ضم ماركو روج وجيوفاني سيميوني من نابولي وفيورنتينا على الترتيب بشكل نهائي وضم أليساندرو تريباديلي من ساسولو.

ويعد لوفومبو صاحب الـ 18 عاما من أفضل المواهب الصاعدة في إفريقيا وتم تصعيده للفريق الأول في بريمييرو خلال موسم 2017- 2018، وشارك مع فريقه هذا الموسم في 26 مباراة في كل البطولات سجل 5 أهداف.

كما قاد لوفومبو منتخب أنجولا للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما في البرازيل العام الماضي.

وارتدى زيتو قميص المنتخب الأنجولي الأول في مواجهة جامبيا في تصفيات كأس العالم 2022 في سبتمبر من العام الماضي.