هدف بيراميدز - رسميا.. كالياري يضم موهبة أنجولا
الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 17:43
كتب : FilGoal
أعلن نادي كالياري الإيطالي ضم الأنجولي الشاب زيتو لوفومبو موهبة بريمييرو دو أجوستو الأنجولي.
زيتو لوفومبو
النادي : كالياري
وتفوق النادي الإيطالي على بيراميدز الذي كان من أبرز المهتمين بضم اللاعب البالغ 18 عاما.
ووقّع زيتو على عقود انتقال حتي صيف 2025، ولم يُكشف بعد عن قيمة الصفقة.
وأصبح الجناح الشباب أول أنجولي يرتدي قميص النادي السرديني.
Bem-vindo!!! 💪🏿#benvenutoLuvumbo #forzaCasteddu pic.twitter.com/TrYK7lsFSr— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 23, 2020
ويعد زيتو رابع صفقات كالياري بعد ضم ماركو روج وجيوفاني سيميوني من نابولي وفيورنتينا على الترتيب بشكل نهائي وضم أليساندرو تريباديلي من ساسولو.
From Angola with Luv 🇦🇴❤️
#benvenutoLuvumbo #forzaCasteddu pic.twitter.com/51NeRoIkse— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 23, 2020
ويعد لوفومبو صاحب الـ 18 عاما من أفضل المواهب الصاعدة في إفريقيا وتم تصعيده للفريق الأول في بريمييرو خلال موسم 2017- 2018، وشارك مع فريقه هذا الموسم في 26 مباراة في كل البطولات سجل 5 أهداف.
كما قاد لوفومبو منتخب أنجولا للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما في البرازيل العام الماضي.
وارتدى زيتو قميص المنتخب الأنجولي الأول في مواجهة جامبيا في تصفيات كأس العالم 2022 في سبتمبر من العام الماضي.