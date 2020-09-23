رسميا - برشلونة يضم فاتي للفريق الأول بشكل نهائي ويرفع قيمة الشرط الجزائي في عقده

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 17:27

كتب : FilGoal

أنسو فاتي

أعلن نادي برشلونة رسميا انضمام أنسو فاتي إلى الفريق الأول بشكل نهائي ورفع قيمة الشرط الجزائي في عقده من 170 إلى 400 مليون يورو، بعد مراجعة عقده الذي وقعه في ديسمبر.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

فاتي كان قد وقع على عقد يمتد حتى صيف 2022 مع برشلونة في ديسمبر الماضي مع خيار التمديد لعامين من قبل برشلونة.

صاحب الـ17 عاما سيرتدي رقم 22، الذي كان يرتديه أرتورو فيدال لاعب وسط الفريق السابق المنضم إلى إنتر ميلان.

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وتم تصعيد فاتي إلى الفريق الأول في صيف 2019 وشارك خلال الموسم الماضي في 33 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفا.

النجم الإسباني الشاب شارك في مباراتين دوليتين مع منتخب إسبانيا تحت قيادة لويس إنريكي وسجل هدفا.

ويستعد برشلونة لمواجهة فياريال في أولى مبارياته بالدوري الإسباني للموسم الجديد يوم الأحد المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

في إسبانيا الدوري الإسباني
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