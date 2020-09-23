الهلال السعودي يواجه أهلي دبي بـ 11 لاعبا من بينهم 3 حراس

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 17:20

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

يخوض نادي الهلال السعودي مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بـ 11 لاعبا فقط من بينهم 3 حراس مرمى.

ويغيب عن بطل آسيا 15 لاعبا بسبب إصابتهم بـ فيروس كورونا بالإضافة إلى رازفان لوتشيسكو المدير الفني.

ورغم تعافي سلمان الفرج وحمد العبدان إلا أنهم لن يلحقا بمباراة اليوم، بعدما أوضحت الاختبارات الطبية عدم جاهزية الثنائي صحيا وبدنيا لخوض المباراة، وذلك بحسب بيان النادي السعودي.

أخبار متعلقة
الرياضية السعودية: كورونا يضرب صفوف الهلال قبل دوري أبطال آسيا الدوري السعودي - الهلال يحطم الرقم القياسي والاتحاد ينجو من الهبوط في السعودية.. الأهلي يقهر الهلال ويعيد بصيص أمل للنصر الزعامة للزعيم.. الهلال يحسم لقب الدوري السعودي

وتلقى الهلال رفضا من الاتحاد الآسيوي بطلب تأجيل المباراة والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة إذ ضمن تأهله بفضل 3 انتصارات وتعادلين.

ولن تؤثر مباراة اليوم على تأهل الفريق لدور الـ 16 من أجل استكمال مشواره للدفاع عن لقبه.

وكان الهلال قد خاض المباراة السابقة ضد شاهرخودرو الإيراني وانتهت بالتعادل السلبي في ظل وجود 14 لاعبا فقط في قائمة المباراة من بينهم 3 حراس مرمى.

الهلال السعودي أهلي شباب دبي دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - عودة الشناوي وجبر لمواجهة الإسماعيلي ثاتيه واحده | الدوري المصري
وفاة حكم إيطالي وزوجته طعنا حتى الموت 6 دقيقة | أوروبا
مباشر – ليستر يواجه أرسنال 26 دقيقة | أوروبا
الاتحاد الآسيوي يعتبر الهلال السعودي منسحبا من دوري الأبطال 33 دقيقة | آسيا
كرة طائرة - الأهلي يتوج بالكأس بالفوز على طلائع الجيش.. ويحصد الثلاثية 33 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل أرسنال – النني أساسي وغياب أوباميانج ضد ليستر 52 دقيقة | أوروبا
الأزمة لم تنته.. الهلال السعودي يبدأ بـ 9 لاعبين أمام شباب أهلي دبي 56 دقيقة | آسيا
خبر في الجول – اجتماع بين الخطيب وفايلر لحسم مصيره.. و3 خيارات أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 2 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 3 مرتضى: عقوبة على محمود علاء بسبب احتفاله أمام طنطا.. ويريدون خسارة الزمالك في المغرب 4 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جروس.. عرض لشهرين و24 ساعة حاسمة
قد ينال إعجابك