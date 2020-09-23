الهلال السعودي يواجه أهلي دبي بـ 11 لاعبا من بينهم 3 حراس

يخوض نادي الهلال السعودي مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بـ 11 لاعبا فقط من بينهم 3 حراس مرمى.

ويغيب عن بطل آسيا 15 لاعبا بسبب إصابتهم بـ فيروس كورونا بالإضافة إلى رازفان لوتشيسكو المدير الفني.

ورغم تعافي سلمان الفرج وحمد العبدان إلا أنهم لن يلحقا بمباراة اليوم، بعدما أوضحت الاختبارات الطبية عدم جاهزية الثنائي صحيا وبدنيا لخوض المباراة، وذلك بحسب بيان النادي السعودي.

📋 ثلاثة حراس مرمى.. وثمانية لاعبين.. تضمّهم قائمة #الهلال الأساسية والاحتياطية في مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي#الهلال_شباب_أهلي_دبي pic.twitter.com/ZtHWlfbEpZ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 23, 2020

وتلقى الهلال رفضا من الاتحاد الآسيوي بطلب تأجيل المباراة والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء.

📃 تلقّت إدارة النادي قبل قليل رفضًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلبها تأجيل مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم التي ستجمعه بنظيره "شباب أهلي دبي الإماراتي" في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 23, 2020

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة إذ ضمن تأهله بفضل 3 انتصارات وتعادلين.

ولن تؤثر مباراة اليوم على تأهل الفريق لدور الـ 16 من أجل استكمال مشواره للدفاع عن لقبه.

وكان الهلال قد خاض المباراة السابقة ضد شاهرخودرو الإيراني وانتهت بالتعادل السلبي في ظل وجود 14 لاعبا فقط في قائمة المباراة من بينهم 3 حراس مرمى.