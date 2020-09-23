المقاصة يكشف تفاصيل الأزمة التي أدت لرحيل إيهاب جلال

وجه وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة الشكر لإيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق الذي انفصل عن الفريق رسميا، أمس الثلاثاء، كاشفا في الوقت ذاته تفاصيل الأزمة التي أدت لهذا القرار.

صرح هويدي عبر البرنامج الإذاعي وان تو "بلا شك، إيهاب جلال ترك بصمة كبيرة في تاريخ المقاصة سواء هذا الموسم أو المواسم السابقة، لعبنا تحت قيادته هذا الموسم 11 مباراة حققنا الفوز 7 مرات مقابل تعادلين وهزيمتين، نحن من أفضل الفرق تحصيلا النقاط مع الأهلي والزمالك بعد العودة من التوقف".

وأضاف "عانينا من مشاكل مادية بعد تغيير إدارة شركة المقاصة، ورأت الإدارة الجديدة إلغاء النشاط الرياضي، لذا عانينا الفترة الماضية بخلاف أزمة كورونا، وتدخل محمد عبد السلام رئيس النادي وتصرف ماديا، وحل جزء كبيرا من المشاكل، واللاعبون تحملوا الكثير، وهذا لا ينسى لهم، دعموا النادي في ظروف صعبة، ووصلوا بالفريق لبر الأمان، لذا أوجه لهم الشكر".

وتابع "لقد اطمأن إيهاب جلال على الفريق وأنه في وضع مناسب بجدول الدوري، لذا فسخ تعاقده، فهو لم يتقاضى راتبه على مدار أربعة أشهر ونصف".

وشدد مدير الكرة بالمقاصة "نحن ملتزمون في الأمور المادية، ولا نماطل، وبالتأكيد المستحقات المالية لإيهاب جلال وجهازه المعاون سيتم سدادها".

وكشف وليد هويدي "اللاعبون صرفوا شيكات في 10 سبتمبر وآخر في الأول من أكتوبر، أقل لاعب بالمقاصة تقاضى 60% من مستحقاته وهناك مجموعة لاعبين وصلت إلى 80 و83%".

وأوضح "هذا التباين سببه أن اللاعبين الجدد يتقاضون 40 أو 50% عند التوقيع أما القدامى يتقاضون 25% مقدما بخلاف 50% رواتب شهرية و25% نسبة المشاركة في المباريات بخلاف وجود خصومات مالية وغيرها من الأمور الإدارية، وهناك لاعبون لا يتواجد في عقودهم نسبة المشاركات".

واستطرد "بالطبع الكل حزين لرحيل إيهاب جلال، من جانبي أحب العمل معه دائما، ولكن نحترم وجهة نظره، ونكن له كل الود والاحترام، وعلاقتنا معه تتجاوز حدود العمل، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وحقوقه المالية مضمونة دون شكاوى".

وتابع "الدليل أننا لم نفكر لحظة في أزمة المدرب النيجيري إيمانويل أمونيكي، لقد سددنا نصف مستحقاته، والنصف الآخر في 30 أكتوبر، لأن نيتنا السداد، لا نتوقف من أجل المماطلة، بل لوجود أزمة مالية".

وأتم تصريحاته "علي عاشور مدرب فريق الشباب بالنادي مواليد 1999، تم الاستقرار على تصعيده، وسيتم تقييم الأمور خلال المباريات الست المتبقية من بطولة الدوري، فالإدارة هي الأكثر دراية بظروف الفريق".