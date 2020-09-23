مصر 2021 - تحديد مواعيد انطلاق مباريات بطولة العالم لكرة اليد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن مواعيد انطلاق مباريات النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

108 مباراة ستقام بين 13 و31 يناير المقبل، حدد الاتحاد الدولي موعد انطلاقهم جميعا.

كل مباريات الدور التمهيدي، والدور الرئيسي، وأول 12 مباراة من كأس الرئيس، ستبدأ في الساعة الرابعة والنصف، والسابعة، والتاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

🟩⬅️🟥⬅️🟪⬅️🥉 🟩⬅️🟦⬅️🟦⬅️🥇 🟩 = دور المجموعات 🟥 = الدور الرئيسي 🟦 = كأس الرئيس 🟪 = ربع النهائي ونصف النهائي 🥉 = تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية 🥇 = النهائي جميع مواجهات #مصر2021 في مكان واحد🤾‍♂️🇪🇬 pic.twitter.com/0AoFm0oRNY — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) September 23, 2020

أما مباريات التصنيف من المركز 25 إلى المركز 32 فستنطلق في الساعة الرابعة والسادسة والنصف.

مباريات ربع النهائي ونصف النهائي ستبدأ في السادسة والنصف، والتاسعة والنصف.

مباراة الميدالية البرونزية ستقام يوم 31 يناير في الثالثة والنصف، فيما تبدأ المباراة النهائية في الساعة السادسة والنصف.

مصر اختارت الوقوع في المجموعة السابعة بكأس العالم لكرة اليد 2021، رفقة السويد والتشيك ومنتخب من أمريكا الجنوبية.