مصر 2021 - تحديد مواعيد انطلاق مباريات بطولة العالم لكرة اليد

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 15:24

كتب : FilGoal

محمد سند

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن مواعيد انطلاق مباريات النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

108 مباراة ستقام بين 13 و31 يناير المقبل، حدد الاتحاد الدولي موعد انطلاقهم جميعا.

كل مباريات الدور التمهيدي، والدور الرئيسي، وأول 12 مباراة من كأس الرئيس، ستبدأ في الساعة الرابعة والنصف، والسابعة، والتاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

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أما مباريات التصنيف من المركز 25 إلى المركز 32 فستنطلق في الساعة الرابعة والسادسة والنصف.

مباريات ربع النهائي ونصف النهائي ستبدأ في السادسة والنصف، والتاسعة والنصف.

مباراة الميدالية البرونزية ستقام يوم 31 يناير في الثالثة والنصف، فيما تبدأ المباراة النهائية في الساعة السادسة والنصف.

مصر اختارت الوقوع في المجموعة السابعة بكأس العالم لكرة اليد 2021، رفقة السويد والتشيك ومنتخب من أمريكا الجنوبية.

كرة يد مصر 2021
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