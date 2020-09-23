كارتيرون: المدرب هو المسؤول دائما عما يحدث للفريق.. مباراة الدحيل نهائي

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 15:00

كتب : FilGoal

كارتيرون

قال باتريس كارتيرون مدرب التعاون إن المدرب هو المسؤول عما يحدث للفريق، وذلك تعليقا على الخسارة بسداسية نظيفة أمام الشارقة، مشددا على أن مواجهة الدحيل في دوري الأبطال بمثابة مباراة نهائية. وذلك في المؤتمر الصحفي.

وصرح كارتيرون: "المدرب هو المسؤول دائما عن كل ما يحدث للفريق، الخسارة قاسية ونأمل أن تكون دافعا لتقديم مستوى مميز ونتيجة إيجابية".

وأضاف "في كرة القدم يحدث أن تخسر بنتيجة كبيرة، المهم أن يكون لديك ردة فعل ودافع لتعويض ذلك".

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وتابع "مباراة الدحيل تمثل تحديا جديدا لنا جميعا، إذا نجحنا بتجاوز الأزمة سيكون أمرا رائعا".

وأردف "المباراة تمثل نهائيا بالنسبة للتعاون، لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاثة للتأهل".

وأتم "علينا أن نبذل أقصى ما لدينا من جهد لتحقيق الفوز رغم صعوبة المهمة، لم نفقد الأمل بعد، وعلينا أن نتمسك بحظوظ الفريق حتى النهاية".

موقف التعاون بات صبعا بعد الخسارة بسداسية نظيفة أمام الشارقة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويستعد التعاون لمواجهة الدحيل ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم الخميس.

ويحتل التعاون المركز الأخير في مجموعته برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن برسبوليس والشارقة أصحاب المركزين الثالث والثاني على الترتيب، وفارق 3 نقاط عن الدحيل المتصدر.

في آسيا دوري أبطال آسيا
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